Se supo: por cuántos votos Harry Kane le ganó el Balón de Oro a Kylian Mbappé

El otro argentino que dijo presente en la nómina de finalistas fue Lautaro Martínez. El Toro, capitán y referente del Inter, culminó la votación en la 22ª posición con 11 unidades.

El sistema de puntuación estuvo a cargo de 100 periodistas especializados, uno por cada país representado, quienes eligieron a los 10 mejores futbolistas de la temporada (comprendida entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026). El reparto otorgó 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero, y 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto para los puestos restantes.

En el desglose de las preferencias para el puesto de honor, Harry Kane recibió 40 votos para el primer lugar, superando los 23 que obtuvo Mbappé. Con este logro, el atacante inglés se transformó en el primer futbolista del Bayern Munich en conquistar el galardón desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Así quedó la votación del Balón de Oro 2026