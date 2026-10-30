Se supo: por cuántos votos Harry Kane le ganó el Balón de Oro a Kylian Mbappé

La definición del Balón de Oro 2026 fue una de las más ajustadas de la historia. Apenas 28 votos separaron al ganador Harry Kane de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia, quien finalizó en la segunda posición.
Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra, se quedó con el primer Balón de Oro de su carrera. Por cuántos votos superó a Mbappé
La definición del Balón de Oro 2026 fue una de las más ajustadas de la historia. Apenas 28 votos separaron al ganador Harry Kane de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia, quien finalizó en la segunda posición.
El atacante inglés, que defiende los colores del Bayern Múnich, se quedó con el prestigioso premio en una gala desarrollada en Londres, alcanzando un total de 1.055 puntos. Por su parte, Kiki lo escoltó bien de cerca al cosechar 1.027.
Detrás de Kane y Mbappé, el podio lo completó el español Lamine Yamal con 881 puntos. El cuarto lugar fue para su compatriota Rodri (ganador del Balón de Oro en 2024 y elegido este año como el mejor jugador del Mundial), mientras que la quinta posición quedó en manos de LionelMessi, con 612.
El otro argentino que dijo presente en la nómina de finalistas fue Lautaro Martínez. El Toro, capitán y referente del Inter, culminó la votación en la 22ª posición con 11 unidades.
El sistema de puntuación estuvo a cargo de 100 periodistas especializados, uno por cada país representado, quienes eligieron a los 10 mejores futbolistas de la temporada (comprendida entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026). El reparto otorgó 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero, y 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto para los puestos restantes.
En el desglose de las preferencias para el puesto de honor, Harry Kane recibió 40 votos para el primer lugar, superando los 23 que obtuvo Mbappé. Con este logro, el atacante inglés se transformó en el primer futbolista del Bayern Munich en conquistar el galardón desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.