Godoy Cruz buscará ante Almirante Brown, en el Gambarte, el pasaje a la final por el ascenso

Godoy Cruz necesita ganar y esperar

El sueño de regresar a Primera División y disputar la final sigue intacto para Godoy Cruz. El Tomba llega a la definición de la Zona A con 63 puntos, dos menos que Ferro Carril Oeste, que visitará a Acassuso.

El Tomba buscará su quinta victoria seguida en el Gambarte.

Godoy Cruz tendrá que ganarle a Almirante Brown y esperar que Ferro pierda o empate. El Verdolaga visitará al descendido Acassuso, donde el equipo de San Isidro cedió su localía para que el cotejo se dispute en el estadio de Estudiantes de Caseros con ambas hinchadas.

Si el Tomba vence a la Fragata y el Ferro empata como visitante frente a Acassuso, quedarán igualados en puntos y allí la clasificación será del Tomba, que tiene mayor diferencia de gol +19. y el Verdolaga +7-

El Tomba viene de golear por 3-0 como visitante a Mitre de Santiago del Estero, logró su segunda victoria consecutiva y aprovechó la derrota del equipo de Caballito, que cayó por idéntico marcador como local frente a Chaco For Ever, para llegar a la fecha final con chances.

En caso de que el Bodeguero no consiga meterse en la final jugará el Reducido y definirá siempre como local y con ventaja deportiva.

Pablo De Muner ha realizado una gran campaña como DT de Godoy Cruz. Foto: Nicolás Ríos/ UNO

Godoy Cruz acumula nueve partidos sin perder

Godoy Cruz acumula una racha de 9 partidos sin perder, con 7 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva cuatro victorias en forma consecutiva.

Almirante Brown ya está clasificado al Reducido por el segundo ascenso

Almirante Brown viene de vencer por 1 a 0 como local a Deportivo Morón y está sexto en la tabla con 51 puntos, por lo que ya está clasificado al Reducido.

Probables formaciones:

Godoy Cruz : Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner. Almirante Brown: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Enzo Cardozo, Gustavo Cabral y Máximo Levi; Tomás Villoldo, Santiago Gauna, Mariano Santiago y Luciano Pascual; Ulises Abreliano y Milton Zanotti. DT: Andrés Montenegro.