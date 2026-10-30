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Arruabarrena sigue jugando al misterio en Boca: las incógnitas en la formación para jugar con River

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, aún no confirma la formación que pondrá este domingo ante River en el Superclásico

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Vasco Arruabarrena no confirma el equipo de Boca que jugará con River.

El Vasco Arruabarrena no confirma el equipo de Boca que jugará con River.

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, sigue jugando al misterio con relación a la formación que pondrá ante River en el Superclásico. El partido, que corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura y se jugará el próximo domingo desde las 15 en La Bombonera.

Durante la práctica el cuerpo técnico de Boca hizo especial hincapié en los intensos ejercicios de posesión del balón, movilidad y búsqueda de espacios.

Arruabarrena juega al misterio en Boca

Durante el entrenamiento matutino de este viernes en el predio de Ezeiza, al igual que en la jornada del jueves, el DT mezcló a los futbolistas en los ensayos tácticos y evitó confirmar el equipo definitivo.

Boca llega al Superclásico en un buen momento futbolístico, respaldado por una serie de resultados positivos que lo sostienen en la pelea en todos los frentes y con un funcionamiento colectivo que se consolidó con el correr de los partidos,

River es irregular, un panorama que alimenta la convicción del cuerpo técnico de sostener la propuesta ofensiva mostrada a lo largo del torneo.

Además el Xeneize es finalista de la Copa Sudamericana (definirá el título con el Mineiro de Brasil), es líder de la tabla anual y además está en la semfinal de la Copa Argentina, donde se medirá con Banfield.

Sebasti&aacute;n Villa se perfila para ser titular en Boca.

Sebastián Villa se perfila para ser titular en Boca.

Tras la práctica de este viernes, el plantel xeneize quedó temporalmente liberado y completará su preparación este sábado en el último ensayo formal previo al compromiso del domingo con su rival de toda la vida. Tras el ensayo, los jugadores quedarán concentrados a la espera del atrayente encuentro con el Millonario.

La probable formación de Boca vs River:

Boca Juniors formaría ante el equipo riverplatense con: Álvaro Montero. Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel.

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