El llamativo posteo de Otamendi que le puso pimienta al Superclásico entre River y Boca

El capitán de River, Nicolás Otamendi, hizo un picante posteo contra Boca a pocas horas de la disputa de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que se jugará el próximo domingo a las 15 en La Bombonera.
El capitán de River, Nicolás Otamendi, hizo un fuerte posteo contra Boca a pocas horas de la disputa del Superclásico
El capitán de River, Nicolás Otamendi, hizo un picante posteo contra Boca a pocas horas de la disputa de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que se jugará el próximo domingo a las 15 en La Bombonera.
Algunos hinchas interpretaron la frase como una posible indirecta en medio de la polémica por la conferencia de prensa suspendida. Es que River había decidido no participar de esa actividad, prevista antes del Superclásico.
"Vivir y jugar con grandeza", dijo el ex defensor de la Selección argentina Nicolás Otamendi en una historia de Instagram.
Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la Albiceleste regresó al fútbol argentino después del Mundial 2026 y eligió jugar en River a mitad de año. El Superclásico del próximo domingo será el más importante que el Comandante afrontará desde su vuelta al país y se jugará en La Bombonera.
Nicolás Otamendi enfrentó a Boca cinco partidos, de los cuales cuatro fueron con Vélez y uno con Benfica, durante el Mundial de Clubes. Obtuvo dos triunfos, dos empates y una derrota. Su primer choque se dio en el Clausura 2008/09, cuando Vélez ganó 2-0 en el Amalfitani.
En el 2009, Vélez eliminó a Boca en la primera fase de la Copa Sudamericana con un triunfo 1-0 en la revancha, gracias a un gol de Jonatan Cristaldo.
La única caída de Otamendi ante de Boca fue en octubre del 2009, cuando el equipo velezano perdió 3-2 en la Bombonera.
En el Mundial de Clubes 2025, Otamendi marcó de cabeza para Benfica en el empate 2-2 ante Boca, después de que su equipo quedara 0-2 abajo, y se lo dedicó a los hinchas xeneizes.
Luego dijo: "Es el folclore del fútbol argentino. Todo el partido me silbaron. Se dio que metí el gol, muy feliz. Todo el mundo sabe que soy hincha de River, pero metí un gol y lo festejé como ante cualquier rival".