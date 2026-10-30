El llamativo posteo de Otamendi que le puso pimienta al Superclásico entre River y Boca

Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la Albiceleste regresó al fútbol argentino después del Mundial 2026 y eligió jugar en River a mitad de año. El Superclásico del próximo domingo será el más importante que el Comandante afrontará desde su vuelta al país y se jugará en La Bombonera.

Cuántas veces Otamendi enfrentó a Boca

Nicolás Otamendi enfrentó a Boca cinco partidos, de los cuales cuatro fueron con Vélez y uno con Benfica, durante el Mundial de Clubes. Obtuvo dos triunfos, dos empates y una derrota. Su primer choque se dio en el Clausura 2008/09, cuando Vélez ganó 2-0 en el Amalfitani.

En el 2009, Vélez eliminó a Boca en la primera fase de la Copa Sudamericana con un triunfo 1-0 en la revancha, gracias a un gol de Jonatan Cristaldo.

La única caída de Otamendi ante de Boca fue en octubre del 2009, cuando el equipo velezano perdió 3-2 en la Bombonera.

En el Mundial de Clubes 2025, Otamendi marcó de cabeza para Benfica en el empate 2-2 ante Boca, después de que su equipo quedara 0-2 abajo, y se lo dedicó a los hinchas xeneizes.

Luego dijo: "Es el folclore del fútbol argentino. Todo el partido me silbaron. Se dio que metí el gol, muy feliz. Todo el mundo sabe que soy hincha de River, pero metí un gol y lo festejé como ante cualquier rival".