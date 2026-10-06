El emotivo posteo de Nicolás Otamendi, otro referente que se despide de la Selección argentina

"Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual", admitió el defensor de River quien fue citado especialmente para este encuentro tras haber anunciado su retiro del conjunto nacional.

Una postal del último entrenamiento de Lionel Messi y Nicolás Otamendi en la Selección argentina.

"Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores. Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida.", manifestó el protagonista de 139 partidos con la Selección.