El emotivo posteo de Nicolás Otamendi, otro referente que se despide de la Selección argentina

Nicolás Otamendi es el otro gran referente de la Selección argentina que se despedirá este martes en el amistoso ante Benín y en la previa hizo una emotiva publicación en sus redes sociales.
Nicolás Otamendi es el otro gran referente de la Selección argentina que se despedirá este martes y en la previa hizo una emotiva publicación en sus redes sociales.
Nicolás Otamendi es el otro gran referente de la Selección argentina que se despedirá este martes en el amistoso ante Benín y en la previa hizo una emotiva publicación en sus redes sociales.
"Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual", admitió el defensor de River quien fue citado especialmente para este encuentro tras haber anunciado su retiro del conjunto nacional.
"Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores. Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida.", manifestó el protagonista de 139 partidos con la Selección.
Ota, uno de los campeones del Mundial Qatar 2022, expresó: "Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos".
"Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga. Mañana es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano Hasta siempre, Selección. Gracias por todo", se despidió.