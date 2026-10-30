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Deportivo Maipú visitará al líder Tristán Suárez por un lugar en el Reducido: hora, TV y formaciones

Deportivo Maipú visitará al líder Tristán Suárez, este sábado desde las 15. El Cruzado llega virtualmente clasificado a la última jornada del Grupo B

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú visitará al líder Tristán Suárez, con la consigna de sellar su clasificación al Reducido.

Deportivo Maipú visitará al líder Tristán Suárez, con la consigna de sellar su clasificación al Reducido.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú visitará a Tristán Suárez, por la fecha 36 y última fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido clave donde el Cruzado buscará sellar su clasificación al Reducido. El choque se jugará este sábado a las 15 en el estadio 20 de octubre, contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.

Deportivo Maipú cierra la fase regular ante Tristán Suárez, como visitante.

Deportivo Maipú cierra la fase regular ante Tristán Suárez, como visitante.

Deportivo Maipú viene de superar por 3 a 1 como local a Güemes de Santiago del Estero. De esta manera se recuperó de la derrota como visitante con Chacarita para llegar a la última fecha prendido en la pelea.

Así está el Deportivo Maipú en la tabla de posiciones

Deportivo Maipú está séptimo en la tabla de posiciones con 51 puntos, igualado en unidades con Colegiales, que está octavo y con menor diferencia de gol, y a tres de San Martín de San Juan, noveno, el único de los que por ahora está afuera que tiene chances de meterse en el Reducido.

Para sellar la clasificación sin depender de ningún otro resultado, el equipo maipucino necesita al menos empatar. Las posibilidades de quedar eliminado son remotas. Solo se daría si pierde, Colegiales suma al menos un punto y el Verdinegro gana y logra superar los 7 tantos que los separan en la diferencia de gol con el Cruzado.

Deportivo Maipú llega a la última jornada séptimo, con 51 puntos y una diferencia de gol de +9, Colegiales tiene 51 unidades con +4 y San Martín de San Juan suma 48 +2.

Tristán Suárez buscará ser finalista del Grupo B

Tristán Suárez, el equipo dirigido por José María Martínez, es el único puntero de la zona B y busca el pase a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El Lechero tiene 63 puntos, seguido por Atlanta con 61 y Temperley con 60. En caso de ganar, Tristán Suárez se asegurará la clasificación a la final. Si empata, tendrá que esperar a que el Bohemio no gane y le descuente diez goles en la diferencia de gol (el líder tiene +18 y Atlanta tiene + 8).

Probables formaciones:

  • Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi y Nicolás Fernández; Nicolás Priore, Marcos Enrique, Nicolás Sánchez; Renzo Conechny y Sebastián Ramírez. DT: José María Martínez.
  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco, Matías Viguet; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.
  • Estadio: Tristán Suárez.
  • Árbitro: Maximiliano Macheroni.
  • Hora: 15.

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