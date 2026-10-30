Deportivo Maipú visitará al líder Tristán Suárez por un lugar en el Reducido: hora, TV y formaciones

Para sellar la clasificación sin depender de ningún otro resultado, el equipo maipucino necesita al menos empatar. Las posibilidades de quedar eliminado son remotas. Solo se daría si pierde, Colegiales suma al menos un punto y el Verdinegro gana y logra superar los 7 tantos que los separan en la diferencia de gol con el Cruzado.

Deportivo Maipú llega a la última jornada séptimo, con 51 puntos y una diferencia de gol de +9, Colegiales tiene 51 unidades con +4 y San Martín de San Juan suma 48 +2.

Tristán Suárez buscará ser finalista del Grupo B

Tristán Suárez, el equipo dirigido por José María Martínez, es el único puntero de la zona B y busca el pase a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El Lechero tiene 63 puntos, seguido por Atlanta con 61 y Temperley con 60. En caso de ganar, Tristán Suárez se asegurará la clasificación a la final. Si empata, tendrá que esperar a que el Bohemio no gane y le descuente diez goles en la diferencia de gol (el líder tiene +18 y Atlanta tiene + 8).

Probables formaciones: