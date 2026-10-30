Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Clausura

Nahuel Barboza y el sprint final de Gimnasia y Esgrima: "Queremos ganar los dos partidos que nos quedan"

Nahuel Barboza, volante de Gimnasia y Esgrima, se refirió a la recta final del Clausura. El Lobo visitará a Lanús y luego recibirá a Independiente Rivadavia

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Barboza habló de la buena campaña de Gimnasia y Esgrima en este Clausura.

Nahuel Barboza habló de la buena campaña de Gimnasia y Esgrima en este Clausura.

Gimnasia y Esgrima viene de perder como local ante Platense y ahora se prepara para visitar a Lanús, por la 15ta y penúltima fecha del Torneo Clausura, partido que se jugará el próximo domingo desde las 20.45. Nahuel Barboza, volante del Lobo analizó el presente del equipo que cumplió con el objetivo de asegurarse un año más en Primera y además se está clasificando al octogonal.

El mediocampista llegó en el 2023 y en el 2025 logró el ascenso a Primera División con la camiseta del Lobo.

Nahuel Barboza est&aacute; con su padres Micaela y Mart&iacute;n.

Nahuel Barboza está con su padres Micaela y Martín.

"Hemos dado vuelta la página tras la derrota que sufrimos con Platense, una derrota que nos dolió mucho, por la forma que se dio el trámite, tenía mucha importancia el encuentro. Estamos enfocados en el encuentro ante Lanús, es un partido importante donde buscaremos poder recuperarnos, queremos cerrar el torneo de la mejor manera, queremos ganar los dos partidos que nos quedan", aseguró el volante central.

Nahuel Barboza opin&oacute; del cl&aacute;sico que Gimnasia y Esgrima afrontar&aacute; ante Independiente Rivadavia.

Nahuel Barboza opinó del clásico que Gimnasia y Esgrima afrontará ante Independiente Rivadavia.

Sobre su presente futbolístico, admitió: "Estoy contento por el momento que vivo, siempre trato de ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque ocupar".

Nahuel Barboza y el clásico Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia

Nahuel Barboza opinó del clásico que deberá jugar frente a la Lepra en la última fecha del Clausura. Este encuentro se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie. "Sabemos de la importancia que tiene este encuentro, de la forma que lo vive el hincha, lo mismo que sentimos nosotros. Luego de enfrentar a Lanús pensaremos en el partido con Independiente Rivadavia", aseguró el mediocampista.

Nahuel Barboza y el sentido de pertenencia en Gimnasia y Esgrima

Nahuel Barboza cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima ante Newell's y se refirió a lo que es defender el escudo mensana desde el ascenso hasta la Primera División. "Es muy lindo haber llegado a los 100 partidos, me generó una gran alegría el reconocimiento. Estaba ese día mi familia estuvo en la cancha, siento un cariño especial con la institución, hay un sentido de pertenencia, es un orgullo jugar en este club", reconoció.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas