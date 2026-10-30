Nahuel Barboza y el sprint final de Gimnasia y Esgrima: "Queremos ganar los dos partidos que nos quedan"

Nahuel Barboza opinó del clásico que Gimnasia y Esgrima afrontará ante Independiente Rivadavia.

Sobre su presente futbolístico, admitió: "Estoy contento por el momento que vivo, siempre trato de ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque ocupar".

Nahuel Barboza y el clásico Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia

Nahuel Barboza opinó del clásico que deberá jugar frente a la Lepra en la última fecha del Clausura. Este encuentro se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie. "Sabemos de la importancia que tiene este encuentro, de la forma que lo vive el hincha, lo mismo que sentimos nosotros. Luego de enfrentar a Lanús pensaremos en el partido con Independiente Rivadavia", aseguró el mediocampista.

Nahuel Barboza y el sentido de pertenencia en Gimnasia y Esgrima

Nahuel Barboza cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima ante Newell's y se refirió a lo que es defender el escudo mensana desde el ascenso hasta la Primera División. "Es muy lindo haber llegado a los 100 partidos, me generó una gran alegría el reconocimiento. Estaba ese día mi familia estuvo en la cancha, siento un cariño especial con la institución, hay un sentido de pertenencia, es un orgullo jugar en este club", reconoció.