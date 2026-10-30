Independiente Rivadavia se prepara para jugar un partido clave ante Banfield buscando un lugar en los playoffs

Sin embargo, Atlético Tucumán suma 17 puntos y está décimo con una diferencia de 0. Si el Decano le gana a Argentinos Juniors igualaría en puntos al Azul del Parque (siempre y cuando la Lepra empate) y lo superaría en diferencia de gol, por lo que el equipo dirigido por Alfredo Berti debe triunfar ante el Taladro para estar tranquilo. Aunque obviamente le quedaría una chance más en la última fecha ante el Lobo.

En la tabla anual el Azul se ubica 7mo con 53 puntos a seis del nuevo líder Rosario Central (este viernes venció 2-1 a Sarmiento). La Lepra ya se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana.

La probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce, serían los once titulares azules para recibir al Taladro.

El Azul del Parque intentará ganar tras cuatro partidos, con dos derrotas y dos empates. Su última victoria fue ante Barracas Central, como visitante por 1 a 0, el 21 de septiembre.

Tras ganarle al Guapo, empató con Gimnasia y Esgrima La Plata 1 a 1, como local, perdió con Central 5 a 0, como visitante. igualó con Tigre 2 a 2, en el Parque y viene de perder 1 a 0, frente a Argentinos Juniors, de visitante.

Venta de entradas para el partido con Banfield

En sus canales oficiales de comunicación, Independiente Rivadavia informó que se encuentra habilitada la venta de entradas para no socios. La misma se realiza por intermedio de la página de Global Fan.

Los precios: