Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia se prepara para jugar un partido clave ante Banfield buscando un lugar en los playoffs

Independiente Rivadavia está noveno y busca un lugar en los playoffs. La Lepra debería ganarle a Banfield para no depender de ningún resultado y meterse entre los clasificados

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia jugará un partido clave ante Banfield, en el Gargantini.

Independiente Rivadavia jugará un partido clave ante Banfield, en el Gargantini.

Independiente Rivadavia piensa en su próximo compromiso y ya dejó atrás la derrota ante Argentinos Juniors por 1 a 0, en La Paternal. La Lepra se medirá este lunes a las 21.15 ante Banfield, en el estadio Bautista Gargantini, por la 15ª fecha y penúltima de la fase regular.

Será el último encuentro de la Lepra ante su público en la fase regular del certamen. El último partido en el certamen será como visitante en el clásico con Gimnasia y Esgrima.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, empez&oacute; a delinear el equipo para jugar ante Banfield, en el Gargantini.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, empezó a delinear el equipo para jugar ante Banfield, en el Gargantini.

Independiente Rivadavia vs Banfield en el Gargantini

A dos fechas para el final de la fase regular, la Lepra ocupa el noveno lugar en la Zona B y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Con 19 puntos y una diferencia de gol de -5, Independiente Rivadavia si empata o le gana a Banfield, superará al Globo (tiene -4) y ocupará el octavo lugar.

Sin embargo, Atlético Tucumán suma 17 puntos y está décimo con una diferencia de 0. Si el Decano le gana a Argentinos Juniors igualaría en puntos al Azul del Parque (siempre y cuando la Lepra empate) y lo superaría en diferencia de gol, por lo que el equipo dirigido por Alfredo Berti debe triunfar ante el Taladro para estar tranquilo. Aunque obviamente le quedaría una chance más en la última fecha ante el Lobo.

En la tabla anual el Azul se ubica 7mo con 53 puntos a seis del nuevo líder Rosario Central (este viernes venció 2-1 a Sarmiento). La Lepra ya se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana.

La probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce, serían los once titulares azules para recibir al Taladro.

El Azul del Parque intentará ganar tras cuatro partidos, con dos derrotas y dos empates. Su última victoria fue ante Barracas Central, como visitante por 1 a 0, el 21 de septiembre.

Tras ganarle al Guapo, empató con Gimnasia y Esgrima La Plata 1 a 1, como local, perdió con Central 5 a 0, como visitante. igualó con Tigre 2 a 2, en el Parque y viene de perder 1 a 0, frente a Argentinos Juniors, de visitante.

Venta de entradas para el partido con Banfield

En sus canales oficiales de comunicación, Independiente Rivadavia informó que se encuentra habilitada la venta de entradas para no socios. La misma se realiza por intermedio de la página de Global Fan.

Los precios:

  • Popular: $40.000
  • Platea Este/Norte: $60.000
  • Platea Oeste: $80.000
  • Menores (de 5 a 14 años): 50% de descuento
  • Los socios con cuota al día no deben comprar entrada

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas