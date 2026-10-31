Su esposa no era feliz en su trabajo y se propuso ganar plata extra para que ella pudiera renunciar y perseguir sus sueños

Él no descuidó sus propias responsabilidades laborales, ya que aún mantiene su trabajo a tiempo completo y con cuenta con ahorros y contratos con marcas importantes a nivel comercial que respaldan su nueva iniciativa.

Por eso su decisión contempla que su esposa deje su cargo laboral a finales de octubre y el propósito es que dedique el mes de noviembre a escribir un libro, desarrollar su blog gastronómico y explorar el ámbito de las redes sociales para impulsar sus propios proyectos.

Nathan Fleischer junto a su esposa.

Su decisión sin embargo, generó gran debate respecto a la dinámica conyugal y el sustento económico. Por un lado, muchos creen que es un gran acto de amor y compromiso para poder respaldar las aspiraciones personales de su compañera y permitirle dedicarse a su verdadera vocación.

Otras personas creen que es una apuesta riesgosa porque concentrar el sustento familiar en un único ingreso puede ser peligroso si las cosas no resultan según lo previsto, sobre todo cuando los ingresos derivan del entorno digital sabiendo que esos proyectos no siempre garantizan ingresos instantáneos o fijos.