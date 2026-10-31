Su esposa no era feliz en su trabajo y se propuso ganar plata extra para que ella pudiera renunciar y perseguir sus sueños

El amor verdadero no conoce de límites ni dinero y este hombre lo hizo realidad: notó que su esposa no era feliz en su puesto de trabajo dentro del área de relaciones públicas y decidió transformar su realidad laboral para que ella fuera feliz y cumpliera su sueño.
Su esposa no era feliz en su trabajo y él se propuso ganar 10.000 dólares adicionales al mes
Nathan con la intención de que el empleo formal de su pareja pasará a ser algo solamente “opcional”, se propuso un ambicioso objetivo: generar un ingreso adicional de 10.000 dólares al mes y tuvo que cambiar su rutina.
Para alcanzar esta cifra, empezó a publicar videos a diario en redes sociales en el perfil @notes.by.nathan, compartiendo consejos sobre finanzas personales y diversas estrategias para ganar dinero extra.
Él no descuidó sus propias responsabilidades laborales, ya que aún mantiene su trabajo a tiempo completo y con cuenta con ahorros y contratos con marcas importantes a nivel comercial que respaldan su nueva iniciativa.
Por eso su decisión contempla que su esposa deje su cargo laboral a finales de octubre y el propósito es que dedique el mes de noviembre a escribir un libro, desarrollar su blog gastronómico y explorar el ámbito de las redes sociales para impulsar sus propios proyectos.
Su decisión sin embargo, generó gran debate respecto a la dinámica conyugal y el sustento económico. Por un lado, muchos creen que es un gran acto de amor y compromiso para poder respaldar las aspiraciones personales de su compañera y permitirle dedicarse a su verdadera vocación.
Otras personas creen que es una apuesta riesgosa porque concentrar el sustento familiar en un único ingreso puede ser peligroso si las cosas no resultan según lo previsto, sobre todo cuando los ingresos derivan del entorno digital sabiendo que esos proyectos no siempre garantizan ingresos instantáneos o fijos.
En pocas palabras
- Amor y compromiso: un hombre decidió ayudar a su esposa a renunciar a su trabajo de relaciones públicas.
- Meta económica: se propuso generar $10.000 dólares mensuales adicionales para financiar sus sueños.
- Estrategia digital: alcanzó su objetivo publicando consejos financieros en redes sociales y creando contenido.