Cumplió el sueño de trabajar en la Antártida: sin agua ni inodoros miles de personas quieren el puesto

El frío y el aislamiento completan las dificultades. Pese a las limitaciones, el trabajo tiene una recompensa singular. Watson observó a los pingüinos durante distintas etapas de la temporada, desde la aparición de las crías hasta sus primeros pasos hacia el mar. También tuvo que adaptarse a convivir con un equipo reducido, compartir espacios y mantener el contacto con sus seres queridos mediante una conexión limitada.

Una experencia de trabajo que cambia la vida

Port Lockroy es administrado por el UK Antarctic Heritage Trust, una organización que conserva edificios históricos y gestiona el museo, la tienda de recuerdos y la oficina postal más austral del Reino Unido. Además, el equipo trabaja en el seguimiento de la fauna y en el mantenimiento de las instalaciones.

No es simplemente un puesto para observar pingüinos. Requiere trabajo físico, flexibilidad y capacidad para vivir en condiciones remotas. Watson contó que había intentado conseguir un puesto anteriormente y que en 2022 la organización recibió más de 6.000 solicitudes.