Compartían esposo y la soledad de la montaña las unió tras años de rivalidad

En un lugar perdido entre montañas existe un caso que muestra cómo la soledad, el frío y las circunstancias de la vida pueden cambiar la relación entre dos personas. Las protagonistas son Ratima y Kalima, dos mujeres de unos setenta años que permanecen en su aldea durante el invierno, mientras la mayoría de sus vecinos se trasladan a regiones más cálidas.
La historia en una región montañosa donde algunas zonas de este valle alcanzan unos 4.000 metros de altitud. Cuando llega el invierno, las temperaturas descienden, las nevadas cubren los caminos y la vida cotidiana se vuelve mucho más difícil. Por eso, muchas familias abandonan temporalmente sus casas y descienden hacia las tierras bajas.
Dos viudas, un mismo marido y una montaña que transformó su relación
Ratima y Kalima tienen una historia familiar muy particular. Fueron esposas del mismo hombre durante décadas. En lugar de mantener una relación cercana, durante buena parte de sus vidas fueron rivales. Su pasado compartido estaba marcado por los celos, las diferencias personales y la convivencia dentro de una estructura familiar polígama, una práctica existente en determinados sectores de la sociedad nepalí.
El fallecimiento de su esposo, ocurrido aproximadamente en 2014 o 2015, marcó un cambio importante en sus vidas. Tras quedar viudas, ambas tuvieron que afrontar las dificultades de envejecer en una montaña aislada. Aunque habían pasado años enfrentadas, con el tiempo comenzaron a compartir más momentos y a apoyarse en las tareas cotidianas.
Terminaron acompañándose en el aislamiento de Nepal
Durante el invierno en Pakhathar, en el valle de Dhorpatan, las dos se ocupaban de vigilar las viviendas y cuidar de los animales que quedaban en el pueblo. Pasaban largos períodos prácticamente sin compañía, con pocas oportunidades de recibir ayuda si enfermaban o sufrían un accidente. Su convivencia en la montaña estaba llena de pequeñas discusiones, pero también de momentos de cooperación y conversaciones cotidianas.
Ratima tenía problemas en las rodillas y necesitaba ayuda para realizar actividades como recoger leña. Kalima, que conservaba mayor movilidad, cuidaba de su vaca y recorría los alrededores de la aldea. A pesar de sus diferencias, las dos compartían la soledad y las dificultades de vivir en la montaña.
La historia llamó la atención de periodistas y cineastas que conocieron su situación. En 2018, los realizadores Rajan Kathet y Sunir Pandey comenzaron a interesarse por sus vidas y posteriormente documentaron su relación en la película No Winter Holidays, estrenada en 2023.
En pocas palabras
- Dos viudas: Ratima y Kalima, ex rivales por un mismo esposo, se apoyan mutuamente en un remoto valle de montaña.
- Aislamiento invernal: La dura vida y el frío las obligaron a convivir y superar años de rivalidad en la montaña.
- Documental: Su singular historia de cooperación forzada por las circunstancias inspiró la película No Winter Holidays.