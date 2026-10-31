Compartían esposo y la soledad de la montaña las unió tras años de rivalidad

El fallecimiento de su esposo, ocurrido aproximadamente en 2014 o 2015, marcó un cambio importante en sus vidas. Tras quedar viudas, ambas tuvieron que afrontar las dificultades de envejecer en una montaña aislada. Aunque habían pasado años enfrentadas, con el tiempo comenzaron a compartir más momentos y a apoyarse en las tareas cotidianas.

Terminaron acompañándose en el aislamiento de Nepal

Durante el invierno en Pakhathar, en el valle de Dhorpatan, las dos se ocupaban de vigilar las viviendas y cuidar de los animales que quedaban en el pueblo. Pasaban largos períodos prácticamente sin compañía, con pocas oportunidades de recibir ayuda si enfermaban o sufrían un accidente. Su convivencia en la montaña estaba llena de pequeñas discusiones, pero también de momentos de cooperación y conversaciones cotidianas.

Ratima tenía problemas en las rodillas y necesitaba ayuda para realizar actividades como recoger leña. Kalima, que conservaba mayor movilidad, cuidaba de su vaca y recorría los alrededores de la aldea. A pesar de sus diferencias, las dos compartían la soledad y las dificultades de vivir en la montaña.

La historia llamó la atención de periodistas y cineastas que conocieron su situación. En 2018, los realizadores Rajan Kathet y Sunir Pandey comenzaron a interesarse por sus vidas y posteriormente documentaron su relación en la película No Winter Holidays, estrenada en 2023.