Rosario Central le ganó un polémico partido a Sarmiento y es el nuevo líder de la Tabla Anual

Rosario Central buscó responder velozmente con un disparo desviado de Copetti y otro de Emanuel Coronel. La insistencia dio frutos llegando a la primera media hora de juego. Agustín Sández envió un centro y Gastón Ávila aprovechó para establecer el 1-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

En el complemento se concentró toda el dramatismo y la polémica. A los 22 minutos Orihuela vio la roja directa por derribar a Copetti al borde del área.

Con el tiempo cumplido, Salle recibió la tarjeta roja por una dura entrada y dejó a Sarmiento con nueve futbolistas. En el noveno minuto de adición (de los ocho que había agregado el árbitro Merlos) Ávila recibió en el área y definió como un centrodelantero de toda la vida.

El zaguero recibió de espaldas, giró con una precisa media vuelta y sacó un remate cruzado que decretó el 2-1 definitivo para dejar a Rosario Central en la cima de la Anual con 59 puntos. Detrás aparecen Boca y Argentinos Juniors, con 57.