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Rosario Central le ganó un polémico partido a Sarmiento y es el nuevo líder de la Tabla Anual

Rosario Central lo perdía en Junín, lo dio vuelta agónicamente de la mano de Gastón Ávila y es líder de la Anual. El Verde terminó con tres tarjetas rojas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Rosario Central ganó y es líder de la Anual.

Rosario Central ganó y es líder de la Anual.

Rosario Central logró una victoria agónica por 2-1 frente a Sarmiento de Junín en la fecha 15 del Torneo Clausura. El triunfo posicionó al conjunto rosarino en lo más alto de la Tabla Anual con 59 puntos. El Verde quedó séptimo y no pudo asegurar su clasificación a playoffs.

Gastón Ávila, zaguero central del Canalla, se transformó en el gran héroe de la jornada al marcar los dos goles de su equipo. Manuel Garcia había abierto el marcador para un local que terminó con nueve por las las expulsiones de Renzo Orihuela y Santiago Salle. Facundo Sava, DT del equipo, también vio la roja.

Rosario Central le gan&oacute; a Sarmiento y se ilusiona con repetir el t&iacute;tulo de la Anual.

Rosario Central le ganó a Sarmiento y se ilusiona con repetir el título de la Anual.

Rosario Central ganó un agónico y polémico partido

El encuentro inició con una dinámica intensa. A los cuatro minutos Enzo Copetti avisó de cabeza sobre el travesaño e inmediatamente Sarmiento golpeó. Tras un centro de Santamaría y una asistencia de Mavilla, Manuel García definió con el arco a su disposición para el 1-0 parcial.

Rosario Central buscó responder velozmente con un disparo desviado de Copetti y otro de Emanuel Coronel. La insistencia dio frutos llegando a la primera media hora de juego. Agustín Sández envió un centro y Gastón Ávila aprovechó para establecer el 1-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

En el complemento se concentró toda el dramatismo y la polémica. A los 22 minutos Orihuela vio la roja directa por derribar a Copetti al borde del área.

Con el tiempo cumplido, Salle recibió la tarjeta roja por una dura entrada y dejó a Sarmiento con nueve futbolistas. En el noveno minuto de adición (de los ocho que había agregado el árbitro Merlos) Ávila recibió en el área y definió como un centrodelantero de toda la vida.

El zaguero recibió de espaldas, giró con una precisa media vuelta y sacó un remate cruzado que decretó el 2-1 definitivo para dejar a Rosario Central en la cima de la Anual con 59 puntos. Detrás aparecen Boca y Argentinos Juniors, con 57.

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