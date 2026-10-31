Godoy Cruz empata con Almirante Brown y no puede acceder a la final

El Bodeguero tuvo la gran chance de aumentar la cuenta a los 38' de la primera etapa y el arquero Bruno Galván le atajó a Diego Viera, capitán del equipo.

El Expreso le gana a la Fragata y Ferro Iguala frente a Acassuso y por ahora el Bodeguero está logrando el pasaje a la final por el primer ascenso.

Con estos resultados parciales el Tomba iguala a Ferro en el primer lugar con 66 puntos, pero por la diferencia de gol pasa a la final.

El equipo de Pablo Muner tomó la iniciativa del juego y se lo notó nervioso por la obligación de ganar.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

A los 19' llegó el centro de Axel Rodríguez y el cabezazo de Pino para abrir el marcador en el Gambarte, en un estadio que es una verdadera fiesta.

Sobre el final tuvo el segundo el conjunto de Pablo De Muner con el penal que Galván le atajó al paraguayo Diego Viera.