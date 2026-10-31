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Primera Nacional

Godoy Cruz empata con Almirante Brown y no puede acceder a la final

Godoy Cruz juega ante Almirante Brown de local. El Tomba debe lograr un triunfo y esperara que Ferro no gane para entrar a la final

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Godoy Cruz le gana 1 a 0 a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 36 de la Primera Nacional, en la que se definirá el finalista por el primer ascenso en el Grupo A. Con esta victoria parcial, el Tomba logra el pasaje a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

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A los 19' del primer tiempo apareció el goleador del Tomba Martín Pino para abrir el marcador y desatar la locura de los hinchas del Tomba.

El Bodeguero tuvo la gran chance de aumentar la cuenta a los 38' de la primera etapa y el arquero Bruno Galván le atajó a Diego Viera, capitán del equipo.

El Expreso le gana a la Fragata y Ferro Iguala frente a Acassuso y por ahora el Bodeguero está logrando el pasaje a la final por el primer ascenso.

Con estos resultados parciales el Tomba iguala a Ferro en el primer lugar con 66 puntos, pero por la diferencia de gol pasa a la final.

El equipo de Pablo Muner tomó la iniciativa del juego y se lo notó nervioso por la obligación de ganar.

A los 19' llegó el centro de Axel Rodríguez y el cabezazo de Pino para abrir el marcador en el Gambarte, en un estadio que es una verdadera fiesta.

Sobre el final tuvo el segundo el conjunto de Pablo De Muner con el penal que Galván le atajó al paraguayo Diego Viera.

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