¡Godoy Cruz, épico!: hizo historia y jugará la final por el ascenso a Primera

El Tomba está a un partido de volver a Primera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El Bodeguero tuvo la gran chance de aumentar la cuenta a los 38' de la primera etapa y el arquero Bruno Galván le atajó a Diego Viera, capitán del equipo.

El equipo de Pablo Muner tomó la iniciativa del juego y se lo notó nervioso por la obligación de ganar.

Godoy Cruz le ganó a Almirante Brown y logró el milagro. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

A los 19' llegó el centro de Axel Rodríguez y el cabezazo de Pino para abrir el marcador en el Gambarte, en un estadio que es una verdadera fiesta.

Sobre el final del primer tiempo tuvo el segundo el conjunto de Pablo De Muner con el penal que Galván le atajó al paraguayo Diego Viera.

El Tomba llegaba a este partido con 63 puntos, dos menos que el líder Ferro. Con la victoria alcanzó el primer lugar con los 66 puntos, los mismos que el Verdolaga, pero por su mejor diferencia de gol (+20 del Tomba contra +7 del conjunto de Caballito) pudo llegar a la final.

El Expreso le ganó a la Fragata, Ferro Igualó frente a Acassuso de visitante y el Bodeguero logró el pasaje a la final por el primer ascenso.

Godoy Cruz y la final por el ascenso directo: cuándo y contra quién la disputará

Godoy Cruz, el primero de la zona A con 66 unidades, se medirá con Tristán Suárez, que sumó 64 y fue el ganador de la Zona B. La final se disputará el próximo 14 noviembre en cancha neutral en un estadio a designar, podría ser Córdoba (en el Mario Alberto Kempes o en la cancha de Belgrano), pero no está confirmado.

Godoy Cruz quedó a un partido de volver a Primera División y el sueño de regresar está más cerca.

El Tomba coronó una gran campaña en un proceso que arrancó Mariano Toedtli que dirigió 11 partidos y Pablo De Muner, con 25 cotejos.