Por qué Ángel Di María pidió el cambio en el agónico triunfo de Rosario Central

Al ser consultado sobre el motivo que lo sacó del campo cuando el marcador estaba empatado 1-1, el campeón del mundo detalló: "El pubis me empezó a molestar del lado izquierdo".

"Terminé muerto. Voy a ir viendo cómo estoy para mejorar y poder estar", añadió Di María. Pese a la dolencia, Fideo valoró el presente del plantel: "Estoy contento. Cuando uno vuelve sueña con todas estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir o no. Se los dije antes del partido. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo".

Sobre el desarrollo del encuentro, que contó con un doblete de Gastón Ávila, analizó: "Sacamos adelante un partido muy difícil. Con el gol se nos complicó, arrancamos medio dormidos. Nos está pasando eso, tenemos que mejorarlo. Creo que después hicimos un partido espectacular".

Rosario Central, ya clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y líder de la Tabla Anual (con un partido más que Boca y Argentinos), cerrará la fase regular del certamen en condición de local. En el Gigante de Arroyito, con día y horario a confirmar, recibirá al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.