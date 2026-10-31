Cruzó el mundo a pie, superó todas las dificultades de su aventura menos una: pasó 28 años sin ver a su hijo

Durante los primeros de ruta, atravesó vientos huracanados de la Patagonia y la aridez del desierto de Atacama empujando un carro con provisiones bautizado como "La Bestia". En 2001, logró cruzar a pie la peligrosa selva pantanosa del Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, tiñéndose la piel y disfrazándose de indigente para pasar desaprecibido frente a guerrilleros armados y secuestradores.

Tras recorrer Centroamérica y Norteamérica, en 2006 conquistó uno de los hitos más peligrosos: atravesar a pie el semihelado estrecho de Bering entre Alaska y Rusia. Allí desafió temperaturas bajas y el arresto bajo sospecha de espionaje en Siberia.

Karl actualmente luego de más de 20 años.

Durante los años siguientes, las trabas burocráticas de visados, la crisis financiera y la pandemia provocaron retrasos forzados en México. Pero no se detuvo y reanudo la travesía por Asia: en 2024 nadó durante 31 días por el mar Caspio para no interrumpir su ruta, y en 2026 cruzó a nado el Canal de la Mancha para pisar finalmente suelo inglés.

Sin embargo, el costo más difícil de su aventura no fue físico, sino temporal y afectivo.

El costo más alto de la travesía: pasó 28 años sin ver a su hijo

Cuando se fue, Karl aceptó el sacrificio de no ver crecer a Adam, quien hoy tiene 36 años. A lo largo de 28 años de camninar ininterrumpidamente por veinticinco países, él jamás interrumpió el reto, ni siquiera cuando su hijo tuvo un grave accidente ni para conocer a su nieta de doce años.

Adam creció teniendo que afrontar que su padre estaba en el otro confín del planeta venciendo desiertos, hielos y mares, pero pagando el precio de perderse toda una vida familiar para poder cumplir su promesa.