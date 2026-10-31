Trucos caseros para limpiar las paredes y quitar polvo, rayones, marcas de grasa y manchas persistentes

Para preparar la solución de limpieza, hay que mezclar agua tibia con una pequeña cantidad de vinagre de limpieza y unas gotas de jabón lavavajillas. Antes de utilizarla, conviene comprobar que sea compatible con el acabado de la pared. Después, humedecer el paño y escurrir muy bien para evitar que la superficie quede empapada o presente marcas de agua.

Si tu pared está sucia, podés dejarla impecable con estos trucos caseros.

Otro recurso útil para eliminar marcas superficiales es la goma de borrar blanca. Resulta práctica frente a los rayones de lápiz, los roces del calzado, las marcas con la rueda de la bici y algunas huellas que aparecen en los pasillos o cerca de las puertas.

El procedimiento es sencillo: primero hay que asegurarse de que la goma esté limpia y después frotar suavemente sobre la mancha, sin ejercer demasiada presión. Por último, retirar los residuos con un paño seco. Antes de aplicarla en una zona visible, hacer una prueba para comprobar que no altere el acabado.

Esto tenés que hacer para quitar rayones y manchas de la pared.

Por último, el agua micelar puede ayudar a tratar pequeñas manchas de grasa en paredes blancas. Este producto contiene micelas que facilitan la eliminación de residuos grasos y suciedad orgánica.

Para aprovecharlo, colocar una pequeña cantidad sobre un disco de algodón y aplicar toques suaves en el área afectada, sin frotar con fuerza. Es importante probarlo primero en un rincón poco visible para verificar que la pintura no pierda color ni brillo.