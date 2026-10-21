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Dónde colocar los tapices de fibras naturales para modernizar las paredes de tu casa

Esta tendencia en decoración gana cada vez más protagonismo en el hogar. Los detalles y trucos clave para darle un toque fresco y refinado a tu pared

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Esta es una alternativa clara a cuadros y espejos. 

Esta es una alternativa clara a cuadros y espejos. 

El mundo del diseño de interiores atraviesa una renovación constante dentro del hogar. Los cuadros tradicionales y las láminas enmarcadas, que durante años se consagraron como la opción indiscutida para vestir cualquier pared, parecen ceder terreno frente al desembarco de materiales nobles y orgánicos.

En ese escenario, los tapices de fibras naturales —como el yute, el ratán, el mimbre, el esparto o el macramé— se posicionan como la alternativa estrella de la temporada para transformar la decoración de la casa sin recurrir a reformas complejas, aunque la duda de muchos es la de donde colocarlos.

Los lugares clave para colocar tapices de fibras naturales

A la hora de proyectar la decoración de los espacios, ubicar estos objetos de forma estratégica permite destacar áreas específicas y ganar armonía visual:

  • Sobre el cabecero de la cama: es una de las soluciones más elegidas en los dormitorios actuales. Colocar un tapiz de gran formato o un conjunto de discos de mimbre por encima de la cama sustituye con distinción al clásico respaldo de madera, suavizando las líneas del cuarto.
  • En la pared principal del salón: detrás del sofá o flanqueando el sector del televisor, un tapiz de yute o macramé rompe la frialdad de las superficies lisas. Su relieve capta la luz natural en diferentes ángulos de la estancia, generando juegos de sombra muy atractivos.
  • El recibidor o la entrada de la casa: por tratarse de un área de tránsito que suele verse despojada, colgar una pieza vertical junto a un espejo de bordes finos o sobre un mueble recibidor bajo da un mensaje de bienvenida cálido y renovado a la casa.
  • Pasillos y rincones de lectura: en aquellos rincones que suelen quedar "olvidados", un pequeño diseño artesanal acompañado por una luminaria de pie crea un espacio acogedor y con personalidad propia.

Trucos para un acabado moderno y elegante

Para evitar que el ambiente se perciba recargado o fuera de época, los especialistas recomiendan inclinarse por formas orgánicas y asimétricas, evitando estructuras rígidas.

Asimismo, combinar los tejidos con iluminación cálida puntual potenciará las texturas del entramado, haciendo que la pared adquiera una tridimensionalidad única y sumamente refinada.

En pocas palabras

  • Tendencia en decoración: los tapices de fibras naturales ganan protagonismo en el hogar como alternativa a cuadros y láminas.
  • Ubicación estratégica: se recomiendan sobre el cabecero de la cama, la pared principal del salón, el recibidor o en pasillos y rincones de lectura.
  • Acabado moderno: se sugieren formas orgánicas y asimétricas, combinadas con iluminación cálida para potenciar texturas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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