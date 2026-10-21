Dónde colocar los tapices de fibras naturales para modernizar las paredes de tu casa

El mundo del diseño de interiores atraviesa una renovación constante dentro del hogar. Los cuadros tradicionales y las láminas enmarcadas, que durante años se consagraron como la opción indiscutida para vestir cualquier pared, parecen ceder terreno frente al desembarco de materiales nobles y orgánicos.
En ese escenario, los tapices de fibras naturales —como el yute, el ratán, el mimbre, el esparto o el macramé— se posicionan como la alternativa estrella de la temporada para transformar la decoración de la casa sin recurrir a reformas complejas, aunque la duda de muchos es la de donde colocarlos.
Los lugares clave para colocar tapices de fibras naturales
A la hora de proyectar la decoración de los espacios, ubicar estos objetos de forma estratégica permite destacar áreas específicas y ganar armonía visual:
- Sobre el cabecero de la cama: es una de las soluciones más elegidas en los dormitorios actuales. Colocar un tapiz de gran formato o un conjunto de discos de mimbre por encima de la cama sustituye con distinción al clásico respaldo de madera, suavizando las líneas del cuarto.
- En la pared principal del salón: detrás del sofá o flanqueando el sector del televisor, un tapiz de yute o macramé rompe la frialdad de las superficies lisas. Su relieve capta la luz natural en diferentes ángulos de la estancia, generando juegos de sombra muy atractivos.
- El recibidor o la entrada de la casa: por tratarse de un área de tránsito que suele verse despojada, colgar una pieza vertical junto a un espejo de bordes finos o sobre un mueble recibidor bajo da un mensaje de bienvenida cálido y renovado a la casa.
- Pasillos y rincones de lectura: en aquellos rincones que suelen quedar "olvidados", un pequeño diseño artesanal acompañado por una luminaria de pie crea un espacio acogedor y con personalidad propia.
Trucos para un acabado moderno y elegante
Para evitar que el ambiente se perciba recargado o fuera de época, los especialistas recomiendan inclinarse por formas orgánicas y asimétricas, evitando estructuras rígidas.
Asimismo, combinar los tejidos con iluminación cálida puntual potenciará las texturas del entramado, haciendo que la pared adquiera una tridimensionalidad única y sumamente refinada.
En pocas palabras
- Tendencia en decoración: los tapices de fibras naturales ganan protagonismo en el hogar como alternativa a cuadros y láminas.
- Ubicación estratégica: se recomiendan sobre el cabecero de la cama, la pared principal del salón, el recibidor o en pasillos y rincones de lectura.
- Acabado moderno: se sugieren formas orgánicas y asimétricas, combinadas con iluminación cálida para potenciar texturas.