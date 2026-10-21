Dónde colocar los tapices de fibras naturales para modernizar las paredes de tu casa

En ese escenario, los tapices de fibras naturales —como el yute, el ratán, el mimbre, el esparto o el macramé— se posicionan como la alternativa estrella de la temporada para transformar la decoración de la casa sin recurrir a reformas complejas, aunque la duda de muchos es la de donde colocarlos.

Los lugares clave para colocar tapices de fibras naturales

A la hora de proyectar la decoración de los espacios, ubicar estos objetos de forma estratégica permite destacar áreas específicas y ganar armonía visual: