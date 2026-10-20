Cómo eliminar el olor a humedad de las paredes usando vinagre y en pocos minutos

Ante este problema cotidiano, existe una alternativa casera, económica y sumamente efectiva que no requiere el uso de químicos agresivos ni grandes desembolsos de dinero: el uso de vinagre blanco o de alcohol.

El mal olor en las paredes puede ser eliminado con elementos caseros.

Por qué el vinagre es el mejor aliado contra la humedad en la pared

A diferencia del cloro o la lavandina —que muchas veces solo aclaran la mancha de forma superficial y desprenden vapores tóxicos—, el vinagre posee propiedades antifúngicas y antibacterianas naturales.