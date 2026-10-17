Con la llegada de la lluvia y las filtraciones, los problemas de humedad se convierten en una de las principales preocupaciones en las casas, sobre todo las que no cuentan con algún impermeabilizante. Proteger techos y losas a tiempo no solo evita deterioros estructurales y pintura arruinada, sino que previene arreglos costosos.
Buen consejo
Impermeabilizante para techos: cuál es la mejor membrana líquida que conviene comprar para la lluvia
La elección del impermeabilizante adecuado para combatir la lluvia, depende del tipo de techo y el presupuesto disponible
A la hora de encarar el mantenimiento frente a la lluvia, conocer la variedad de impermeabilizantes disponibles en el mercado y la técnica correcta de aplicación, resulta determinante.
Impermeabilizante ante lluvia: las opciones del mercado
La elección del impermeabilizante adecuado depende del tipo de techo, el tránsito que soportará y el presupuesto disponible:
- Membrana líquida (acrílica o elastomérica): es la opción más popular y fácil de aplicar para losas de hormigón, mampostería o baldosas no transitables. Forma una película elástica e impermeable que se adapta a las dilataciones del material por cambios de temperatura. Posee una durabilidad promedio de entre 3 y 10 años, según la calidad de la resina.
- Impermeabilizante poliuretánico: representa la alternativa de alta gama para superficies que requieren máxima resistencia o tránsito moderado. Ofrece mayor durabilidad (hasta 15 años), alta elasticidad y excelente resistencia a los rayos UV y al agua estancada.
- Membrana asfáltica en rollo: ideal para techos donde el agua suele acumularse o para coberturas metálicas. Requiere colocación con soplete y mano de obra especializada, pero brinda una barrera física muy resistente al paso del agua.
- Protectores para techos de chapa: son esmaltes sintéticos o pinturas acrílicas con anticorrosivo diseñados para adherir sobre superficies metálicas o galvanizadas, previniendo la oxidación y sellando microfisuras.
Cómo aplicar impermeabilizante para la lluvia
- Eliminar todo resto moho, polvo, grasa o pintura descascarada que pueda haber en el techo o lugar donde se colocará el impermeabilizante. Lavar con hidrolavadora o cepillo de cerdas duras y dejar secar completamente durante al menos 24 a 48 horas.
- Revisar la superficie en busca de rajaduras. Limpiarlas bien y rellenarlas con sellador poliuretánico para techos antes de pintar.
- Diluir la primera mano de impermeabilizante con un 20% a 30% de agua. Esto permite que el producto penetre en los poros del material y mejore la adherencia de las capas posteriores.
- Aplicar entre dos y tres manos de producto sin diluir, utilizando rodillo de pelo largo o pincel. Es fundamental aplicar cada capa de forma perpendicular a la anterior (cruzada) para asegurar una cobertura uniforme y sin poros.
- Dejar transcurrir entre 4 y 6 horas entre mano y mano, evitando realizar el trabajo en días de extrema humedad, pleno sol al mediodía o ante amenaza inminente de lluvia.
En pocas palabras
- Elección de impermeabilizante: Depende del tipo de techo, el tránsito y el presupuesto disponible.
- Tipos de impermeabilizantes: Existen membranas líquidas, poliuretánicas, asfálticas en rollo y protectores para techos de chapa.
- Aplicación correcta: Implica limpieza profunda, reparación de fisuras y aplicación de varias manos cruzadas del producto.
Resumen generado por Thinkindot AI