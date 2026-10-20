Mendoza recibirá a 16.000 personas en la convención "Felices para siempre"

El lema "Felices para siempre" explorará cómo alcanzar la felicidad duradera a través de principios bíblicos.

"¿Quién no quiere ser feliz?", señala César Ballesteros, portavoz de los testigos de Jehová en Argentina. "El tema de la asamblea de este año explora cómo ser felices de manera duradera, aun frente a las dificultades. Los asistentes descubrirán que la verdadera felicidad está estrechamente relacionada con una esperanza sólida para el futuro".

Además de reunir a miles de asistentes de Mendoza y otras provincias, la actividad generará movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte durante ambos fines de semana.

Por su parte, el mismo programa se está presentando a lo largo del año en 19 convenciones internacionales en países como Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Brasil, que recibirán a miles de delegados de todo el mundo.

Qué incluye el programa

El programa incluye, además del emocionante momento del bautismo en la sesión del sábado, videos, entrevistas y discursos bíblicos como:

¿Es realista la idea de ser felices para siempre?

Cuatro enemigos de la felicidad

¿Ha encontrado el tesoro?

También se proyectarán los tan esperados episodios 4, 5 y 6 de "Las buenas noticias según Jesús", que ya están disponibles en jw.org. Estos episodios integran la serie de videos de 18 capítulos sobre la vida y el ministerio de Jesucristo y se basan únicamente en los relatos de los Evangelios. Los episodios 1 al 3 se presentaron en las convenciones del 2024 y 2025.

Se proyectarán los tan esperados episodios 4, 5 y 6 de "Las buenas noticias según Jesús".

El año pasado, los testigos de Jehová organizaron más de 6.000 convenciones en casi 500 idiomas con el tema "Adoración pura". Esto incluyó 19 convenciones internacionales celebradas en 13 países. Asistieron más de 12 millones de personas.

Para saber más sobre la convención "Felices para siempre" y encontrar un lugar cercano, visite jw.org > Sobre Nosotros > Asambleas anuales. Nunca se hacen colectas.