El costo de construcción en Mendoza superó a la inflación y el metro cuadrado quedó arriba de $1,6 millones

Los ladrillones, entre los materiales de construcción que se mantienen estables pese a la suba del costo por m2

De todas formas, para una vivienda de mediana calidad y mayor superficie (136 m2) el costo se incrementa. Y de acuerdo al análisis numérico de los profesionales lo eleva a $ 2.101.143 por metro cuadrado.

Los materiales de construcción que más y menos subieron

En septiembre la variación del costo de construcción (1,14%), estuvo debajo de la inflación y dejó el m2 en $1,57 millón. Este mes la velocidad de incremento entre ambos indicadores se invirtió: no obstante, el m2 es casi $50 mil más caro.

¿Qué pasó con el precio de los materiales más requeridos para edificar una vivienda? Varios de ellos no se movieron, como la arena de Anchoris, que sigue a un promedio de $200.000 el viaje (5 m3) o caños de PVC para instalaciones sanitarias.

Otro ejemplo de estabilidad son los ladrillones: cada mil hay que pagar $326.000, mismo valor que en septiembre. Algo similar pasa con algunos materiales eléctricos, además de equipamiento para baño (inodoros y grifería).

Algunos otros tuvieron variaciones menores. Por caso, la bolsa de cemento subió 3,7% y se vende en alrededor de $9.100, mientras que los mayores incrementos se dieron en pisos cerámicos (10%) y algunos tipos de hierro (4%).