Pese al freno del sector, el costo de construcción no deja de subir. Según un relevamiento en octubre el aumento llegó a 1,89% con lo cual en Mendoza ya no se puede gastar menos de $1.617.549 millones por metro cuadrado.
El costo de construcción en Mendoza superó a la inflación y el metro cuadrado quedó arriba de $1,6 millones
La variación mensual fue de 1,8%. Cuánto incidió la mano de obra y qué materiales empujaron el aumento del costo de la construcción en Mendoza
Es el cálculo para una vivienda económica de 61 metros cuadrados que realiza el Centro de Ingenieros de Mendoza, en base a la variación de salarios y el precio de los materiales en corralones y comercios de insumos para la construcción.
En tal sentido, mano de obra y materiales no se sacaron ventajas. O sea, subieron a la par (1,8% y 1,86%) respectivamente, con una incidencia similar en el metro cuadrado, que acumula un aumento interanual del 33,86%.
De todas formas, para una vivienda de mediana calidad y mayor superficie (136 m2) el costo se incrementa. Y de acuerdo al análisis numérico de los profesionales lo eleva a $ 2.101.143 por metro cuadrado.
Los materiales de construcción que más y menos subieron
En septiembre la variación del costo de construcción (1,14%), estuvo debajo de la inflación y dejó el m2 en $1,57 millón. Este mes la velocidad de incremento entre ambos indicadores se invirtió: no obstante, el m2 es casi $50 mil más caro.
¿Qué pasó con el precio de los materiales más requeridos para edificar una vivienda? Varios de ellos no se movieron, como la arena de Anchoris, que sigue a un promedio de $200.000 el viaje (5 m3) o caños de PVC para instalaciones sanitarias.
Otro ejemplo de estabilidad son los ladrillones: cada mil hay que pagar $326.000, mismo valor que en septiembre. Algo similar pasa con algunos materiales eléctricos, además de equipamiento para baño (inodoros y grifería).
Algunos otros tuvieron variaciones menores. Por caso, la bolsa de cemento subió 3,7% y se vende en alrededor de $9.100, mientras que los mayores incrementos se dieron en pisos cerámicos (10%) y algunos tipos de hierro (4%).
En pocas palabras
- Costo de construcción: el valor del metro cuadrado en Mendoza superó los $1,6 millón en octubre.
- Suba: el incremento mensual fue del 1,89%, superando la inflación, con aumentos similares en mano de obra y materiales.
- Materiales: algunos insumos mantuvieron su precio, mientras que pisos cerámicos y hierro registraron los mayores incrementos.