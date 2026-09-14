El costo de la construcción en Mendoza trepó otro escalón, esta vez 1,14%. Y si bien la variación está abajo de la inflación general, es suficiente como para que un presupuesto de obra este mes tenga que partir de más de $1,5 millón por m2.
Pese a que el costo de la construcción subió menos que la inflación, el m2 ya roza $1,6 millón
Según el Centro de Ingenieros los materiales empujaron 1,14% el costo de construcción, que puede superar los $2 millones por m2. Qué pasó con la mano de obra
Es el dato que surge del relevamiento mensual realizado por el Centro de Ingenieros de Mendoza, en base al precio de los materiales de construcción (2,2%) y valor de mano de obra, que por primera vez en meses siguió sin cambios.
Así las cosas una familia mendocina desde ahora no puede invertir menos de $1.570.467 por m2 construído, como marca el cálculo de los profesionales en base a un modelo de vivienda pequeña (61 m2) edificada con materiales económicos.
Con la suba que aplica en septiembre, el costo de la construcción ya es 33,2% más caro que un año atrás. En ese período, lo que más empujó su evolución fue el encarecimiento de la mano de obra (39,9%), por sobre los materiales (27,3%).
Cuánto subieron los materiales de construcción
Para Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros, "subieron materiales atados al dólar. El cemento 2,45%, y el hormigón elaborado 5,8%. También los cables eléctricos y tableros fenólicos arriba del 6%. Esto explica el incremento".
La dinámica es inversa a la de agosto, cuando el aumento de jornales sostuvieron la suba. Y si bien para los profesionales la en materiales fue 2% promedio este mes, empresarios y proveedores de insumos aseguran que hubo una desaceleración.
El Índice Red Edificar (IRE), que se elabora en base a datos de 11 empresas de distintos rubros en Mendoza, registró una variación mensual del 0,66% en los precios. Así, según el IRE el aumento acumulado desde enero llegó al 8,35%.
"El dato marca una desaceleración frente el 2,4% de julio. Y un cambio de ritmo respecto de los tres meses anteriores, que habían tenido ajustes más significativos" indicaron desde Red Edificar sobre mayo (2,02%), junio (1,57%) y julio (2,42%).
La evolución mensual del IRE durante 2026 había comenzado con 0,69% en enero, 0,26% en febrero, 0,09% en marzo y un 0,38% en abril, antes de volver a escalar por arriba de un dígito y alcanzar el mayor ajuste del año en julio.
Costo de la construcción y nivel de actividad: "La recesión sigue"
Lo dicho: en líneas generales cualquier presupuesto parte de $1,5 millón. Pero si una familia puede construír una vivienda con más superficie y materiales de calidad superior, el cálculo por m2 ya se despegó de los $2 millones.
Es la medición de los ingenieros para un modelo de casa de 136 m2. Un presupuesto que sigue acomodándose a pesar de que la actividad no da signos de excelente salud, ni mucho menos.
"No hay cambios en cuanto a la cantidad de obras que se ven. La recesión sigue" admite abiertamente Dimaría.
Los proveedores se esperanzan en un mejor horizonte hacia fin de año. Desde la Red Edificar advierten que "la evolución de los próximos meses permitirá determinar si comienza una etapa de mayor estabilidad en los precios de materiales o si se trata de una variación puntual dentro de la dinámica del costo de la construcción".
En pocas palabras
- Costo de construcción: El m2 en Mendoza superó los $1,5 millones, trepando un 1,14% en el último mes.
- Materiales y mano de obra: La suba se explica por materiales atados al dólar, aunque la mano de obra se mantuvo estable.
- Perspectivas: La recesión persiste en el sector, con expectativas de estabilidad en precios para fin de año.