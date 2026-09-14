Pese a que el costo de la construcción subió menos que la inflación, el m2 ya roza $1,6 millón

Con la suba que aplica en septiembre, el costo de la construcción ya es 33,2% más caro que un año atrás. En ese período, lo que más empujó su evolución fue el encarecimiento de la mano de obra (39,9%), por sobre los materiales (27,3%).

El cemento fue uno de los materiales que más se encarecieron el último mes, y empujaron la suba del costo de la construcción

Cuánto subieron los materiales de construcción

Para Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros, "subieron materiales atados al dólar. El cemento 2,45%, y el hormigón elaborado 5,8%. También los cables eléctricos y tableros fenólicos arriba del 6%. Esto explica el incremento".

La dinámica es inversa a la de agosto, cuando el aumento de jornales sostuvieron la suba. Y si bien para los profesionales la en materiales fue 2% promedio este mes, empresarios y proveedores de insumos aseguran que hubo una desaceleración.

El Índice Red Edificar (IRE), que se elabora en base a datos de 11 empresas de distintos rubros en Mendoza, registró una variación mensual del 0,66% en los precios. Así, según el IRE el aumento acumulado desde enero llegó al 8,35%.

"El dato marca una desaceleración frente el 2,4% de julio. Y un cambio de ritmo respecto de los tres meses anteriores, que habían tenido ajustes más significativos" indicaron desde Red Edificar sobre mayo (2,02%), junio (1,57%) y julio (2,42%).

La evolución mensual del IRE durante 2026 había comenzado con 0,69% en enero, 0,26% en febrero, 0,09% en marzo y un 0,38% en abril, antes de volver a escalar por arriba de un dígito y alcanzar el mayor ajuste del año en julio.

Costo de la construcción y nivel de actividad: "La recesión sigue"

Lo dicho: en líneas generales cualquier presupuesto parte de $1,5 millón. Pero si una familia puede construír una vivienda con más superficie y materiales de calidad superior, el cálculo por m2 ya se despegó de los $2 millones.

Es la medición de los ingenieros para un modelo de casa de 136 m2. Un presupuesto que sigue acomodándose a pesar de que la actividad no da signos de excelente salud, ni mucho menos.

"No hay cambios en cuanto a la cantidad de obras que se ven. La recesión sigue" admite abiertamente Dimaría.

Los proveedores se esperanzan en un mejor horizonte hacia fin de año. Desde la Red Edificar advierten que "la evolución de los próximos meses permitirá determinar si comienza una etapa de mayor estabilidad en los precios de materiales o si se trata de una variación puntual dentro de la dinámica del costo de la construcción".