Según una encuesta, la mayoría de las familias de Mendoza no llega a fin de mes con sus ingresos

"Las estimaciones reflejan la estructura sociodemográfica del electorado mendocino, ajustada por estratos" dijeron desde Zentrix respecto del estudio que busca reflejar la situación económica de muchas familias en la provincia.

Poder adquisitivo versus inflación

Pero las preguntas también apuntaron a la percepción de los mendocinos sobre el poder de su bolsillo al ritmo al que se mueven los precios actualmente.

"El dato más contundente es que el 79,3% de los mendocinos consultados considera que su salario no le está ganando a la inflación, contra apenas un 19,8% que cree lo contrario", explicó Claudio Montiel, director de Zentrix.

Los porcentajes varían según segmento etario de los encuestados. Esto es, mientras mayor es la edad de quien responde, crece la proporción de los que responden que sus ingresos pierden.

Entre mayores de 40 supera 80% y de 60 años en adelante el “no” trepa al 88%, mientras que entre jóvenes de 18 a 39 se modera a 65,2%. Para el análisis de Zentrix coincide con la población de jubilados, "cuyos ingresos son más rígidos y con menos márgen de reacomodamiento".

Pero hay otra lectura: descreimiento en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mide INDEC. Un 59,2% no cree que el índice de inflación del INDEC refleje la suba de precios que percibe en su día a día.

Cuántos llegan con sus ingresos a fin de mes

Para los autores de la encuesta esa noción de que los ingresos no pueden ganarle a la inflación "tiene un correlato directo" con la fecha del mes en la cual el o los sueldos de la familia se agotan.

Ante la pregunta ¿a qué fecha del mes llega con sus ingresos? la conclusión es indiscutible: solo 2 de cada 10 consultados afirmaron que llegan con lo justo a fin de mes, y apenas 8% aseguró que "puede ahorrar".

En contraste, la mayoría de las respuestas coincidió en que no superan el día 20, aunque se reparte en distintas fechas.

Por caso, un tercio (32,5%) llega justo hasta el día 20, y sumando acumulados, dos de cada tres (65,4%) no logran estirar sus ingresos más allá de esa fecha. Aunque también hay variaciones por edades.

De hecho, entre los jóvenes de 18 a 39 años el 72,2% no supera el día 20, el valor más alto de los tres tramos etarios.

"El ingreso más comprometido no es el de jubilados o adultos mayores, sino de quienes recién construyen su trayectoria laboral y probablemente sostienen los salarios de entrada más bajos de la estructura del mercado", explicaron.

Nivel de endeudamiento

Cuando lo que ganamos no alcanza, el siguiente paso es el crédito. Es decir, tomar deuda para cumplir los compromisos, lo que se agudizó este año con un nivel de morosidad que llegó al 18% en julio y acumula 21 meses de suba consecutiva.

En este punto la encuesta apunta al endeudamiento reciente, o sea, en los últimos 6 meses. Al respecto, 6 de cada 10 de los mendocinos consultados reconoció haberlo hecho, con un pico del 72,3% en el segmento de 40 a 59 años.

Para Montiel "es la franja etaria con mayores responsabilidades económicas familiares. El cruce no es casual: es la misma población que combina cargas más altas con salarios que, según reportan, pierden sistemáticamente contra la inflación".

¿El motivo de la deuda? El grueso de las respuestas apuntaron a la necesidad de "cubrir gastos básicos, como alimentos y salud".

Si hablamos de edades, en este apartado se invierten las cargas. Así como aseveran que lo que ganan no les alcanza, os mayores de 60 años también son quienes menos se endeudan (49%), por menor acceso al crédito formal.