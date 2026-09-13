La metamorfosis del Centro: qué hay detrás del cierre de negocios y el éxodo de marcas

El diagnóstico de Sebastián es crudo. "Casi no voy. Hay gente que ofrece de todo en la calle o te pide. Es difícil estacionar y hay inseguridad: el otro día escuché que me decían "Cambio!" y pensé que me asaltaban".

Lo cierto es que dato mata relato: tras varias décadas, al menos 6 marcas reconocidas optaron por el cierre de sus locales y decirle adiós a la Ciudad. Y, por ahora, buscan replegarse en los centros comerciales, shoppings y malls.

"Liquidación por cierre". Es la frase mágica de las marcas para atraer clientes frente al cierre y el éxodo inminente Foto: gentileza Piera Baudino

Decir adiós: los motivos del cierre de un negocio

Mientras la gente entra atraída por la leyenda "liquidación por cierre", en el local de Britches sus responsables y otros tres vendedores se apuran a atender al cliente de ocasión tentado por llevarse una camisa, un ambo o una chomba al costo.

"Queríamos remodelar el local y no nos pusimos de acuerdo con el dueño. Pero también es cierto que las ventas cayeron más del 50% y no hay señales de recuperación", admite Rubén Andreoli, gerente de Britches en Mendoza.

Al local de San Martín al 1000, que cierra luego de 50 años, le sobrevive otro a cielo abierto. Con el buscan fidelizar a los pocos clientes fieles al negocio.

Mientras atiende consultas, Andreoli se explaya. "La gente ya no viene a hacer trámites, ni a AFIP ni al banco. Nosotros teníamos enfrente al diario Los Andes y al lado a Triunfo Seguros, había casas de cambio. Hoy se hace todo online".

COMPLETAR

Sin chances de ajustar precios, algunas marcas sobrevivientes se aferran a las promociones para sostener un volumen de ventas

La metamorfosis del Centro: otras marcas ¿otro público?

Aunque cambie el rubro, el contexto y los motivos son prácticamente los mismos. Así lo definen desde New Shop, que abrió su negocio de regalos, decoración y bazar a metros de la Peatonal Sarmiento hace 30 años y este mes se despide.

"Las ventas se cayeron mucho y es verdad que el público ya no es el de antes. Por eso nos vamos del Centro", cuenta Graciela Barrientos, encargada del local que también liquida su stock.

No son pocos los que se animan a definir al Centro como "un gran persa". Frase que, aunque suene peyorativa, sugiere en su metamorfosis: mientras las grandes marcas retroceden, los productos económicos y mediana calidad gana terreno.

Para Andreoli "es así. La calle San Martín siempre fue de tener locales de ropa linda y productos de moda. Pero los cambios hicieron bajar el nivel de los comercios. No critico eso, sólo que ya no es el público que nos compraba".

Los negocios que bajan sus persianas en el Centro apuestan a consolidarse en shoppings y malls, por costos y también seguridad

Los shoppings, el nuevo destino

Entre costos asfixiantes y una facturación insuficiente, varias cadenas ya tomaron la decisión de refugiarse en los centros comerciales de Guaymallén y Godoy Cruz, como Portal Los Andes.

Allí desembarca Britches. Al respecto, Andreoli explica que se tomó la decisión porque, pese a la competencia de marcas de indumentaria, el complejo "asegura cierta estabilidad y tiene dinámica propia por el consumo masivo que traccionan Easy y Jumbo".

También sintonizan con esa mirada y el cambio de rumbo otras cadenas. De hecho, desde New Shop confirman que otros dos locales seguirán abiertos en en complejos comerciales.

Los responsables de las marcas que emigran hacen otra lectura: en medio de la crisis de consumo, la facilidad de acceso y de estacionamiento, sumado a la preocupación constante por la seguridad, terminan por inclinar la balanza.