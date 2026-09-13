La metamorfosis del Centro: qué hay detrás del cierre de negocios y el éxodo de marcas

Cae el poder adquisitivo, caen las ventas. ¿Cambió también el público que elige ir al Centro de Mendoza a hacer compras?. Para los comerciantes, hay todo un combo que explica el éxodo de marcas reconocidas y el cierre definitivo de negocios.
El trasfondo de una decisión extrema como bajar persianas de un local comercial esconde, junto a factores coyunturales (como la caída del consumo) también tendencias que no empezaron ayer. Como el auge del comercio online, entre otros.
Así lo ven del otro lado del mostrador en los negocios de indumentaria, zapatos y regalería, los rubros más afectados. Y también los mendocinos de a pie.
El diagnóstico de Sebastián es crudo. "Casi no voy. Hay gente que ofrece de todo en la calle o te pide. Es difícil estacionar y hay inseguridad: el otro día escuché que me decían "Cambio!" y pensé que me asaltaban".
Lo cierto es que dato mata relato: tras varias décadas, al menos 6 marcas reconocidas optaron por el cierre de sus locales y decirle adiós a la Ciudad. Y, por ahora, buscan replegarse en los centros comerciales, shoppings y malls.
Decir adiós: los motivos del cierre de un negocio
Mientras la gente entra atraída por la leyenda "liquidación por cierre", en el local de Britches sus responsables y otros tres vendedores se apuran a atender al cliente de ocasión tentado por llevarse una camisa, un ambo o una chomba al costo.
"Queríamos remodelar el local y no nos pusimos de acuerdo con el dueño. Pero también es cierto que las ventas cayeron más del 50% y no hay señales de recuperación", admite Rubén Andreoli, gerente de Britches en Mendoza.
Al local de San Martín al 1000, que cierra luego de 50 años, le sobrevive otro a cielo abierto. Con el buscan fidelizar a los pocos clientes fieles al negocio.
Mientras atiende consultas, Andreoli se explaya. "La gente ya no viene a hacer trámites, ni a AFIP ni al banco. Nosotros teníamos enfrente al diario Los Andes y al lado a Triunfo Seguros, había casas de cambio. Hoy se hace todo online".
COMPLETAR
La metamorfosis del Centro: otras marcas ¿otro público?
Aunque cambie el rubro, el contexto y los motivos son prácticamente los mismos. Así lo definen desde New Shop, que abrió su negocio de regalos, decoración y bazar a metros de la Peatonal Sarmiento hace 30 años y este mes se despide.
"Las ventas se cayeron mucho y es verdad que el público ya no es el de antes. Por eso nos vamos del Centro", cuenta Graciela Barrientos, encargada del local que también liquida su stock.
No son pocos los que se animan a definir al Centro como "un gran persa". Frase que, aunque suene peyorativa, sugiere en su metamorfosis: mientras las grandes marcas retroceden, los productos económicos y mediana calidad gana terreno.
Para Andreoli "es así. La calle San Martín siempre fue de tener locales de ropa linda y productos de moda. Pero los cambios hicieron bajar el nivel de los comercios. No critico eso, sólo que ya no es el público que nos compraba".
Los shoppings, el nuevo destino
Entre costos asfixiantes y una facturación insuficiente, varias cadenas ya tomaron la decisión de refugiarse en los centros comerciales de Guaymallén y Godoy Cruz, como Portal Los Andes.
Allí desembarca Britches. Al respecto, Andreoli explica que se tomó la decisión porque, pese a la competencia de marcas de indumentaria, el complejo "asegura cierta estabilidad y tiene dinámica propia por el consumo masivo que traccionan Easy y Jumbo".
También sintonizan con esa mirada y el cambio de rumbo otras cadenas. De hecho, desde New Shop confirman que otros dos locales seguirán abiertos en en complejos comerciales.
Los responsables de las marcas que emigran hacen otra lectura: en medio de la crisis de consumo, la facilidad de acceso y de estacionamiento, sumado a la preocupación constante por la seguridad, terminan por inclinar la balanza.
En pocas palabras
- Metamorfosis del Centro: el Centro mendocino experimenta un éxodo de marcas y cierre de negocios por diversos factores.
- Factores de Cierre: caída del poder adquisitivo, cambio en el público, auge del comercio online y costos elevados impulsan la decisión de cerrar locales.
- Nuevos Destinos: marcas y comercios buscan refugio en centros comerciales y shoppings, atraídos por su dinámica y estabilidad.