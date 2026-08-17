Más allá de que el nivel de actividad no pasa su mejor momento, volvió a moverse el costo de la construcción. Así, agosto ya absorbió un aumento de 2,59% con el cual el m2 en Mendoza tiene un nuevo piso superior a $1.555.294,47.
Otro aumento del costo de la construcción: ya se necesita casi un salario promedio por metro cuadrado
Por la mano de obra, el aumento en agosto fue 2,59%, y la construcción de una casa no baja de $94,8 millones. Qué pasó con los materiales
Según el relevamiento mensual del Centro de Ingenieros que toma materiales de construcción y mano de obra, este mes la paritaria salarial movió la aguja. El jornal subió 5,72% contra sólo 0,27% de los materiales a diferencia de julio.
De ese modo, cambió la base para presupuestar una vivienda. En relación a una de 61m2 con los insumos más accesibles del mercado significa que hay que proyectar una inversión de $94,8 millones si la obra terminara este mes.
Pero si el proyecto es más grande (el Centro toma un modelo de 132 m2) y utiliza materiales de mayor calidad, entonces el presupuesto parte de más $2 millones/m2 aproximadamente. O sea, un total de $266,6 millones.
Materiales de construcción: más precios sin cambios
El relevamiento realizado durante los primeros 10 días de agosto confirma que el aumento del costo de la construcción de un mes al otro superó por 1 punto a la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Lo dicho: los materiales casi no registraron variaciones de importancia. Y respecto de julio predominó la estabilidad: sobre 31 insumos de los que se toman precios hubo 14 sin cambios este mes.
Entre los más usados está la arena de Anchoris, que sigue a $200 mil promedio/viaje (5m3). Y el cemento, a igual precio por segundo mes consecutivo ($8.600 la bolsa).
Tampoco registra subas el ladrillón, que todavía se comercializa a $326 mil promedio por mil, lo que equivale a un 8% más que a principios de año. Algo similar se detecta con la membrana para techos ($114 mil el rollo de 40 kgs).
Más de 4 salarios mínimos por m2 de construcción
Con todo, si tomamos como referencia un SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) que en agosto llegó a $376.600, una familia necesita asegurarse más de 4 salarios básicos por m2 para edificar su casa. O 244 para terminarla.
Pero una medida más real resulta el sueldo promedio del sector privado registrado, que según estimaciones ronda $1,8 millón. Es decir que tomándolo como parámetro un asalariado necesita casi 1 sueldo/m2 (0,85 para ser más precisos).
La relación se multiplica, lógicamente, por la superficie y precio de los materiales utilizados. Así, dentro de los modelos que pondera el Centro de Ingenieros terminar una casa pequeña demanda como mínimo casi 52 salarios promedio.
En cambio, si la vivienda llega a 132 m2 habrá que disponer de un capital alrededor de 3 veces superior. En concreto, más de 145 sueldos de ese nivel.
En pocas palabras
- Costo de construcción: el aumento en agosto fue del 2,59%, elevando el m2 a $1.555.294,47.
- Mano de obra: la paritaria salarial impulsó el costo con un alza del 5,72%, mientras los materiales subieron solo 0,27%.
- Costo de vivienda: una casa de 61 m2 requiere una inversión mínima de $94,8 millones.