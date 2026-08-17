Otro aumento del costo de la construcción: ya se necesita casi un salario promedio por metro cuadrado

Pero si el proyecto es más grande (el Centro toma un modelo de 132 m2) y utiliza materiales de mayor calidad, entonces el presupuesto parte de más $2 millones/m2 aproximadamente. O sea, un total de $266,6 millones.

El cemento, como los áridos, se mantiene estable, y al menos en agosto no movió la aguja del costo de la construcción

Materiales de construcción: más precios sin cambios

El relevamiento realizado durante los primeros 10 días de agosto confirma que el aumento del costo de la construcción de un mes al otro superó por 1 punto a la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Lo dicho: los materiales casi no registraron variaciones de importancia. Y respecto de julio predominó la estabilidad: sobre 31 insumos de los que se toman precios hubo 14 sin cambios este mes.

Entre los más usados está la arena de Anchoris, que sigue a $200 mil promedio/viaje (5m3). Y el cemento, a igual precio por segundo mes consecutivo ($8.600 la bolsa).

Tampoco registra subas el ladrillón, que todavía se comercializa a $326 mil promedio por mil, lo que equivale a un 8% más que a principios de año. Algo similar se detecta con la membrana para techos ($114 mil el rollo de 40 kgs).

Más de 4 salarios mínimos por m2 de construcción

Con todo, si tomamos como referencia un SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) que en agosto llegó a $376.600, una familia necesita asegurarse más de 4 salarios básicos por m2 para edificar su casa. O 244 para terminarla.

Pero una medida más real resulta el sueldo promedio del sector privado registrado, que según estimaciones ronda $1,8 millón. Es decir que tomándolo como parámetro un asalariado necesita casi 1 sueldo/m2 (0,85 para ser más precisos).

La relación se multiplica, lógicamente, por la superficie y precio de los materiales utilizados. Así, dentro de los modelos que pondera el Centro de Ingenieros terminar una casa pequeña demanda como mínimo casi 52 salarios promedio.

En cambio, si la vivienda llega a 132 m2 habrá que disponer de un capital alrededor de 3 veces superior. En concreto, más de 145 sueldos de ese nivel.