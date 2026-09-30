Una mina de San Juan encontró una concentración de oro nunca vista en el yacimiento

Gualcamayo registra una ley de oro extraordinaria y abre un nuevo horizonte de exploración.

Ahora la compañía deberá determinar si ese resultado es un punto aislado o si forma parte de una zona mineralizada más extensa que pueda cambiar las perspectivas de la mina.

Qué encontraron en la mina Gualcamayo

Según explicó Minas Argentinas, la perforación se realizó desde una galería subterránea ubicada a unos 700 metros del acceso principal. El tramo con la concentración extraordinaria de oro comenzó a aparecer a los 138 metros de profundidad del pozo.

Además del oro, las muestras registraron 1.250 gramos de plata por tonelada en ese mismo intervalo.

Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas, explicó que la zona de alta ley aparece en el contacto entre rocas calizas y lutitas y que presenta características compatibles con el tipo de mineralización que la compañía viene estudiando en Gualcamayo.

"Ahora tenemos que continuar perforando para entender su continuidad y determinar qué impacto podría tener en la futura secuencia de minado y en las variables económicas de Carbonatos Profundos", señaló.

El oro que ya tiene identificado Gualcamayo

El hallazgo se produjo dentro de un distrito que ya cuenta con producción, infraestructura y recursos y reservas de oro identificados.

El informe técnico independiente elaborado bajo el estándar NI 43-101, con datos a diciembre de 2025, registra 7,14 millones de onzas de oro en recursos medidos, indicados e inferidos para el Distrito Minero Gualcamayo.

Dentro de ese inventario se encuentra Carbonatos Profundos, que concentra aproximadamente 4,86 millones de onzas de recursos y 2,43 millones de onzas de reservas probadas y probables, de acuerdo con ese informe.

La diferencia entre ambos conceptos es importante. Los recursos representan una estimación del mineral que podría existir de acuerdo con el conocimiento geológico disponible, mientras que las reservas corresponden a la parte que los estudios permiten considerar económicamente aprovechable bajo determinadas condiciones.

Por eso, el nuevo hallazgo todavía no se suma automáticamente a las reservas de Gualcamayo. Primero deberán realizarse nuevas perforaciones y estudios para establecer su continuidad, volumen y características.

Una exploración que recién cubrió una pequeña parte del área

Minas Argentinas sostiene que hasta ahora la exploración sistemática alcanzó aproximadamente el 4% de toda su propiedad minera.

La empresa plantea continuar con un programa de largo plazo para estudiar otras áreas, buscar nuevas zonas mineralizadas y ampliar el conocimiento geológico del distrito.

Durante 2026 ya realizó más de 19.000 metros de perforaciones, sobre los más de 26.000 metros previstos para el año. Hay 4 equipos trabajando en simultáneo.

Las perforaciones tienen distintos objetivos: desde conocer mejor los recursos de oro hasta obtener muestras para estudios metalúrgicos y datos que permitan diseñar una eventual explotación subterránea.

Carbonatos Profundos, el próximo proyecto de Gualcamayo

El hallazgo se ubica dentro de Carbonatos Profundos, el proyecto subterráneo que visitó Diario UNO y con el que Minas Argentinas busca avanzar hacia una nueva etapa de explotación en Gualcamayo.

El plan contempla la construcción de una nueva mina subterránea y una planta de oxidación a presión (POX) para procesar el mineral, con una inversión anunciada de U$S 665 millones.

La compañía prevé iniciar la producción comercial entre 2030 y 2031.

El proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la resolución 6/2026 del Ministerio de Economía. Según las proyecciones comunicadas por Minas Argentinas, durante la construcción podría generar más de 1.500 puestos de trabajo y, una vez en producción, tendría una vida estimada de tres décadas.

La empresa calcula una producción promedio de 166.000 onzas de oro anuales y exportaciones por más de U$S 26.000 millones durante el período proyectado.