Para el CEM, la deuda de Mendoza bajó más del 60% desde la pandemia

Al medir la obligación en moneda extranjera, la baja es de 34% respecto de 2014 y 55% inferior al pico máximo de 2017. En términos per cápita, el pasivo se sitúa en U$S423 por habitante, lo que representa una reducción del 41% vs 2014 y del 58% frente a 2017.

Incidencia en la economía y composición de la deuda

El impacto sobre la economía mendocina también mostró una retracción significativa y perdió peso. Eso hizo que Hacienda pudiera afrontar un vencimiento de deuda con recursos propios durante el primer semestre.

La relación deuda/PBG (Producto Bruto Geográfico) había escalado al 8% hace 12 años. Y tocó un pico de 15,4% durante el primer año de la pandemia, antes de descender hasta el 5% del PBG en 2025.

En cuanto a la estructura del pasivo consolidado a junio de 2026:

Bonos títulos públicos: representan el 72% del total (41% emitidos en pesos y 31% en dólares).

Organismos multilaterales: explican el 23%.

Otros acreedores: el 5% restante se reparte entre el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Gobierno Nacional y otros prestamistas.

Tanto las emisiones en moneda local como las estructuradas en dólares se ubican por debajo de los registros de 2015 y 2017.

Peso de la deuda sobre el PBG y el ahorro

El comportamiento de la deuda mendocina estuvo directamente ligado al desempeño de sus cuentas públicas. De 2014 a 2017, el incremento del pasivo respondió de manera directa a la necesidad de cubrir déficits corrientes y operativos.

Sin embargo, el esquema de ordenamiento fiscal logró revertir progresivamente esa tendencia desde 2016. Recuperar el ahorro corriente desde 2018 redujo la necesidad de acudir a nuevo financiamiento, y eso hizo caer el stock de deuda.

Al mismo tiempo, y más allá de que la relación deuda/PBG (Producto Bruto Geográfico) haya perdido peso durante los últimos años, los directivos del CEM advierten una luz de alarma.

Es que el ahorro corriente pasó de representar el 14,8% de los recursos corrientes en 2024 al 5,9% en 2025. Y esa señal, aseguran, habrá que atenderla para los próximos trimestres.

El futuro de las finanzas y la deuda de Mendoza

Pese a este llamado de atención, bajo la mirada del CEM la gestión fiscal sostiene un perfil financiero sólido. El análisis dice que los servicios de la deuda (pagos) mostraron una incidencia decreciente sobre los ingresos corrientes.

Frente a eso, la provincia cuenta con el respaldo de las regalías hidrocarburíferas y mineras para afrontar sin sobresaltos sus compromisos, en particular el servicio del Bono Mendoza 2029.

De cara a los próximos años, un escenario de recuperación económica combinado con la eventual baja del riesgo país y el costo del crédito podría consolidar aún más la sostenibilidad financiera de la provincia.

Por eso, el análisis del CEM resalta que la base de los logros hasta ahora en materia de gestión de la deuda también abre otra perspectiva: un uso prudente del crédito público destinado a infraestructura estratégica, logística, desarrollo de capital humano y competitividad de los sectores productivos con potencial de crecimiento.