Fayad pagó la deuda de Mendoza con recursos propios y prevé salir a colocar bonos en abril

Víctor Fayad reclamo.jpg Fayad logró efectivizar el pago de la deuda de Mendoza con fondos propios, y pretende salir a colocar bonos de la provincia en la segunda semana de abril.

A eso se suma que la situación internacional con la guerra que libran Estados Unidos, Israel e Irán termina influyendo en esa posibilidad.

En ese contexto el riesgo país viene fluctuando, y si bien hoy es de 602 puntos, supo superar ampliamente la barrera de los 600 puntos y eso aleja a los potenciales inversores que a la hora de decidir dónde poner sus prefieren los mercados más estables.

La efectividad de Fayad en la colocación de deuda

El año pasado, el ministro de Hacienda también logró refinanciar parte de la misma deuda generada por el Bonos 2029.

A mediados de marzo del 2025, Fayad consiguió colocar en el mercado local dos títulos de deuda en pesos (CLASE 1 y CLASE 2) que le permitirán afrontar la amortización de la deuda en dólares, conforme lo previsto en la Ley de Presupuesto 2025 y a lo que le aprobó la Legislatura en su momento.

El detalle de la deuda que vencía hace un año era de 40,75 millones de dólares en capital y 11,95 millones de dólares en intereses. La mayor parte de este pago está vinculado al Bono Mendoza 2029, emitido en 2020 tras la reestructuración del Bono PMY24.