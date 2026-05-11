El riesgo país perforó los 500 puntos por primera vez en años y se ubicó en 498

riesgo pais2 El índice MERVAL sube este lunes.

El festejo de Javier Milei por el riesgo país

El presidente Javier Milei celebró la baja del riesgo país y publicó en sus redes sociales: "Todo marcha de acuerdo al plan".

"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X. Se trata de las siglas de "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" ("hagamos grande a Argentina de nuevo") y "viva la libertad, carajo".

javier milei El presidente Javier Milei. Foto: Instagram de Javier Milei

Lo posteó al hacer referencia a un truit previo del economista Felipe Núñez que destacaba que el Riesgo País estaba perforando el piso de los 500 puntos.

No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.

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