El riesgo país de la Argentina perforó este lunes los 500 puntos básicos por primera vez en años. El indicador que elabora el banco JPMorgan se ubicó en 498 puntos en el arranque de las operaciones, impulsado por una nueva suba de los bonos soberanos.
El riesgo país perforó los 500 puntos por primera vez en años y se ubicó en 498
El indicador del JPMorgan se ubica en 498 puntos. El MERVAL sube 0,7% y los bonos soberanos vuelven a operar en alza
El dato confirma la tendencia a la baja que se abrió la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch, que elevó la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-. A ese impulso se suma ahora la expectativa de que Moody's también podría revisar su calificación antes de julio, lo que mantiene el apetito inversor por los activos locales.
En el resto de los mercados, el índice MERVAL avanza 0,7% y los ADRs en Nueva York operan con resultados mixtos en las primeras operaciones del día.
El festejo de Javier Milei por el riesgo país
El presidente Javier Milei celebró la baja del riesgo país y publicó en sus redes sociales: "Todo marcha de acuerdo al plan".
"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X. Se trata de las siglas de "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" ("hagamos grande a Argentina de nuevo") y "viva la libertad, carajo".
Lo posteó al hacer referencia a un truit previo del economista Felipe Núñez que destacaba que el Riesgo País estaba perforando el piso de los 500 puntos.
No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.
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