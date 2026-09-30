La venta de cigarrillos en Mendoza cayó 20% promedio en un año

Si bien los fumadores no abandonan sus cigarrillos, sí cambiaron de etiquetas por otras más accesibles

En ese devenir, la brecha de precios entre primeras y segundas marcas hace diferencia a la hora de comprar. Y cambió el mapa del mercado local, donde cigarrillos nacionales ya le "mordieron" una mayor porción de la torta de consumo a las tabacaleras internacionales.

De la caída de venta al cambio de marcas: "La gente compra de a 2 cigarrillos"

"Ha caído al menos 20% en comparación con el año pasado. También hubo un traslado o migración de la demanda a cigarrillos nacionales que en muchos casos valen la mitad", confirmó el responsable de la Cámara de Kiosqueros Unidos de Mendoza, Gustavo Suárez.

La diferencia de precios entre cigarrillos es notable, y obligó a algunas de las marcas líderes a sacar al mercado otras líneas para no quedar fuera de juego. Es el caso del clásico Marlboro, estandarte de Massalin Particulares: mientras su etiqueta más conocida se vende a $7.000, la versión Crafted cuesta $4.400.

Algo similar pasó con Phillip Morris, que está apenas un escalón debajo de Marlboro ($6.000), y también tiene versión más económica: el Red Select, a $2.700 el paquete de 20.

Pero en medio de la crisis los cigarrillos más baratos ganan espacio rápido. Es el caso de los Master y Dolcester, que se posicionaron entre los $1.800 y $2.000, aunque sobre gustos y poder de compra hay de todo.

A criterio de Suárez "son los que más se venden. Pero como en toda crisis, hay mucha gente que compra de a dos o tres cigarrillos sueltos. Eso está a la orden del día".

Los cigarrillos de marcas multinacionales pierden terreno frente a los nacionales, que están hasta 50% por debajo en precio

Más etiquetas nacionales y menos top

Históricamente, el marketshare del negocio de los cigarrillos tuvo una distribución clara en Mendoza. Un 60% se lo repartían marcas de Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, Parliament, entre otras), mientras otro 30% estaba en manos de British American Tobacco (ex Nobleza Piccardo), dueño de los cigarrillos Lucky Strike, Camel, Parissiens y Rothmans.

Pero con el cambio de la demanda esa torta también se modificó. De hecho, entre agosto y septiembre los objetivos de venta de las grandes tabacaleras, medidos en millones de atados de cigarrillos, se derrumbaron. Un caso patente fue el de Massalin, cuya red de distribuidores en el Gran Mendoza estuvo hasta 500 mil unidades por debajo.

Eso explica que las marcas nacionales, más al alcance de los maltrechos bolsillos de fumadores mendocinos, hayan crecido en lo que va del 2026. Son las etiquetas de Sarandí y Espert, cuyo dueño es el ex diputado nacional y candidato libertario José Luis Espert.

En concreto, para los kiosqueros su cuota casi se triplicó. En poco tiempo el 10% histórico de mercado que ocupaban trepó vertiginosamente: en la actualidad, 3 de cada 10 atados que venden los kioscos de Mendoza corresponden a cigarrillos de industria argentina, sobre todo Master y Dolcester, entre otros.