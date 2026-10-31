Todo el color en la previa del choque Godoy Cruz-Almirante Brown en el Feliciano Gambarte

El estadio Feliciano Gambarte fue el escenario de la enorme convocatoria de los hinchas de Godoy Cruz, en el partido ante Almirante Brown, por la última fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz juega ante Almirante Brown en el Gambarte, por la última fecha del torneo de la Primera Nacional. Los hinchas llegaron con mucha ilusión este partido decisivo por el torneo de la Primera Nacional
El estadio Feliciano Gambarte fue el escenario de la enorme convocatoria de los hinchas de Godoy Cruz, en el partido ante Almirante Brown, por la última fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Como es una costumbre, los fanáticos del Bodeguero vivieron la previa, llegando desde varias horas antes a las inmediaciones del estadio. La apertura de las puertas fue a las 13.30.
Los hinchas estuvieron eufóricos y vivieron con mucha emoción su llegada a la cancha. Se los vio ansiosos y confiados de cara a la apasionante definición que los espera.
Los simpatizantes del Godoy Cruz llegaron con mucho entusiasmo y expectativa al último encuentro como local por la fase regular del torneo de la Primera Nacional.
El Tomba, que ya está clasificado al Reducido por el segundo ascenso, necesita ganarle a Almirante Brown y que Ferro no sume de a tres con Acassuso. De esta manera sacará boleto para disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.
El Tomba acumula nueve partidos consecutivos sin perder (con 7 triunfos y 2 empates). Jugando en el Feliciano Gambarte, el equipo ha construido una racha sumamente positiva, la cual incluye cuatro victorias al hilo: San Telmo (3-0), Colón (2-0), Los Andes (2-1) y Estudiantes de Buenos Aires (6-3).
En este torneo, el único partido que perdió de local fue ante el Deportivo Maipú, en el cruce con el otro equipo mendocino de la divisional. Aquella jornada fue derrota 2-1, por la fecha 25. Este es el único traspié de Pablo De Muner durante su estadía en Godoy Cruz.
Almirante Brown, el rival de Godoy Cruz tiene dos jugadores que saben lo que es vestir la camiseta del Expreso. Se trata de los volantes Mariano Santiago y Luciano Pascual, que están a préstamo en la Fragata y deben retornar cuando finalice la temporada.