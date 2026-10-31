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Primera Nacional

Todo el color en la previa del choque Godoy Cruz-Almirante Brown en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz juega ante Almirante Brown en el Gambarte, por la última fecha del torneo de la Primera Nacional. Los hinchas llegaron con mucha ilusión este partido decisivo por el torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Godoy Cruz, ilusionados.

Los hinchas de Godoy Cruz, ilusionados.

El estadio Feliciano Gambarte fue el escenario de la enorme convocatoria de los hinchas de Godoy Cruz, en el partido ante Almirante Brown, por la última fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

Como es una costumbre, los fanáticos del Bodeguero vivieron la previa, llegando desde varias horas antes a las inmediaciones del estadio. La apertura de las puertas fue a las 13.30.

Los hinchas de Godoy Cruz viven la previa en las inmedicaciones del Gambarte.

Los hinchas de Godoy Cruz viven la previa en las inmedicaciones del Gambarte.

Los hinchas estuvieron eufóricos y vivieron con mucha emoción su llegada a la cancha. Se los vio ansiosos y confiados de cara a la apasionante definición que los espera.

Godoy Cruz vs. Almirante Brown en el Gambarte

Los simpatizantes del Godoy Cruz llegaron con mucho entusiasmo y expectativa al último encuentro como local por la fase regular del torneo de la Primera Nacional.

La familia del Bodeguero, llegando al Gambarte.

La familia del Bodeguero, llegando al Gambarte.

El Tomba, que ya está clasificado al Reducido por el segundo ascenso, necesita ganarle a Almirante Brown y que Ferro no sume de a tres con Acassuso. De esta manera sacará boleto para disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

La racha positiva de Godoy Cruz

El Tomba acumula nueve partidos consecutivos sin perder (con 7 triunfos y 2 empates). Jugando en el Feliciano Gambarte, el equipo ha construido una racha sumamente positiva, la cual incluye cuatro victorias al hilo: San Telmo (3-0), Colón (2-0), Los Andes (2-1) y Estudiantes de Buenos Aires (6-3).

En este torneo, el único partido que perdió de local fue ante el Deportivo Maipú, en el cruce con el otro equipo mendocino de la divisional. Aquella jornada fue derrota 2-1, por la fecha 25. Este es el único traspié de Pablo De Muner durante su estadía en Godoy Cruz.

Dos conocidos en Almirante Brown

Almirante Brown, el rival de Godoy Cruz tiene dos jugadores que saben lo que es vestir la camiseta del Expreso. Se trata de los volantes Mariano Santiago y Luciano Pascual, que están a préstamo en la Fragata y deben retornar cuando finalice la temporada.

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