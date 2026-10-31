Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Tristán Suárez, por la fecha 36 y última fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido clave donde el Cruzado buscará sellar su clasificación al Reducido.
Deportivo Maipú visita al líder Tristán Suárez, este sábado desde las 15. El Cruzado llega virtualmente clasificado a la última jornada del Grupo B
Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Tristán Suárez, por la fecha 36 y última fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido clave donde el Cruzado buscará sellar su clasificación al Reducido.
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Deportivo Maipú viene de superar por 3 a 1 como local a Güemes de Santiago del Estero.
En los primeros minutos el local, que busca un lugar en la final por el primer ascenso a Primera, busca genera peligro por el sector derecho por medio de Renzo Conechny.
A Conechny le cometieron una falta y a los 9' Becker metió un buen tiro libre desde la derecha y Galardi la sacó al córner con un manotazo.
Había un tiro de esquina de Enrique y el cabezazo de Guzmán se iba desviado.
En el otro arco un derechazo de Saccone pasaba cerca del palo.