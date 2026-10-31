Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Tristán Suárez

En los primeros minutos el local, que busca un lugar en la final por el primer ascenso a Primera, busca genera peligro por el sector derecho por medio de Renzo Conechny.

A Conechny le cometieron una falta y a los 9' Becker metió un buen tiro libre desde la derecha y Galardi la sacó al córner con un manotazo.

Había un tiro de esquina de Enrique y el cabezazo de Guzmán se iba desviado.

En el otro arco un derechazo de Saccone pasaba cerca del palo.