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Primera Nacional

Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Tristán Suárez

Deportivo Maipú visita al líder Tristán Suárez, este sábado desde las 15. El Cruzado llega virtualmente clasificado a la última jornada del Grupo B

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Deportivo Maipú empata 0 a 0 con Tristán Suárez, por la fecha 36 y última fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido clave donde el Cruzado buscará sellar su clasificación al Reducido.

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Deportivo Maipú viene de superar por 3 a 1 como local a Güemes de Santiago del Estero.

En los primeros minutos el local, que busca un lugar en la final por el primer ascenso a Primera, busca genera peligro por el sector derecho por medio de Renzo Conechny.

A Conechny le cometieron una falta y a los 9' Becker metió un buen tiro libre desde la derecha y Galardi la sacó al córner con un manotazo.

Había un tiro de esquina de Enrique y el cabezazo de Guzmán se iba desviado.

En el otro arco un derechazo de Saccone pasaba cerca del palo.

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