Godoy Cruz le gana a Almirante Brown y se estaría metiendo en la final

Godoy Cruz le gana 1 a 0 a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 36 de la Primera Nacional, en la que se definirá el finalista por el primer ascenso en el Grupo A.
Godoy Cruz juega ante Almirante Brown de local. El Tomba debe lograr un triunfo y esperara que Ferro no gane para entrar a la final
Godoy Cruz le gana 1 a 0 a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 36 de la Primera Nacional, en la que se definirá el finalista por el primer ascenso en el Grupo A.
El Expreso busca un triunfo y esperará que Ferro Carril Oeste no gane para meterse en la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional frente al ganador del Grupo B, en cancha neutral.
Un cabezazo de Giaccone se iba muy desviado, pero había polémica porque le anulaban un gol por una supuesta posición adelantada y se quejaban los jugadores maipucinos.