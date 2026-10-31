Godoy Cruz le gana a Almirante Brown y se estaría metiendo en la final

El Expreso busca un triunfo y esperará que Ferro Carril Oeste no gane para meterse en la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional frente al ganador del Grupo B, en cancha neutral.

Un cabezazo de Giaccone se iba muy desviado, pero había polémica porque le anulaban un gol por una supuesta posición adelantada y se quejaban los jugadores maipucinos.