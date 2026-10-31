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Superclásico

A horas del Boca-River, los futbolistas que saben lo que significa convertirle al aterno rival

Boca y River se verán las caras este domingo en La Bombonera. Repasamos los jugadores que ya saben lo que es convertirle al eterno rival

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Paredes y Driussi son algunos de los futbolistas que ya festejaron ante su rival.

Paredes y Driussi son algunos de los futbolistas que ya festejaron ante su rival.

Este domingo, a partir de las 15, La Bombonera será escenario de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Boca y River se verán las caras en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En un duelo que promete ser apasionante, y en el cual hay mucho en juego para ambas instituciones, hay futbolistas de ambos lados que ya saben lo que significa convertirle al eterno rival.

Boca y River se ver&aacute;n las caras en La Bombonera.

Boca y River se verán las caras en La Bombonera.

Los jugadores de Boca que ya le hicieron goles a River

Rodolfo Arruabarrena cuenta con diez futbolistas que ya le convirtieron a River. Miguel Merentiel lidera la nómina con cinco gritos (cuatro en Boca y uno en Defensa y Justicia), seguido por Sebastián Villa con cuatro (tres con el Xeneize y uno con Independiente Rivadavia).

Entre los probables titulares se suman:

  • Leandro Paredes (penal y Topo Gigio en el Monumental)
  • Santiago Ascacibar (para Estudiantes en marzo del 2025)
  • Alan Velasco (un doblete jugando para Independiente, cuando tenía 18 años)

Como variantes, en el banco de suplentes:

  • Enner Valencia (con Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2023)
  • Carlos Palacios (con Colo Colo en la Copa Libertadores 2024)
  • Malcom Braida (en 2021 con Aldosivi)
  • Milton Giménez (con Banfield en 2023)

Los jugadores de River que festejaron contra Boca

River llega al Superclásico buscando romper su sequía ofensiva y Leonardo Ponzio cuenta con siete futbolistas que ya saben lo que es convertirle a Boca.

La gran ilusión para los hinchas del Millonario es que todos sus delanteros le marcaron a el Xeneize en La Bombonera:

  • Sebastián Driussi (diciembre de 2016, mayo de 2017 -en La Bombonera- y abril de 2025)
  • Rafael Santos Borré (octubre de 2019 por Copa Libertadores y enero de 2021 por la Copa Maradona)
  • Lucas Beltrán (febrero de 2022)
  • Ángel Correa (dos goles con San Lorenzo en 2013)
  • Fausto Vera (con Argentinos Juniors en 2021)
  • Marcos Acuña (Racing en 2015)
  • Nicolás Otamendi (con Benfica en el Mundial de Clubes 2025)

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