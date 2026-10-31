A horas del Boca-River, los futbolistas que saben lo que significa convertirle al aterno rival

En un duelo que promete ser apasionante, y en el cual hay mucho en juego para ambas instituciones, hay futbolistas de ambos lados que ya saben lo que significa convertirle al eterno rival.

Boca y River se verán las caras en La Bombonera.

Los jugadores de Boca que ya le hicieron goles a River

Rodolfo Arruabarrena cuenta con diez futbolistas que ya le convirtieron a River. Miguel Merentiel lidera la nómina con cinco gritos (cuatro en Boca y uno en Defensa y Justicia), seguido por Sebastián Villa con cuatro (tres con el Xeneize y uno con Independiente Rivadavia).