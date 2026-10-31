A horas del Boca-River, los futbolistas que saben lo que significa convertirle al aterno rival

Boca y River se verán las caras este domingo en La Bombonera. Repasamos los jugadores que ya saben lo que es convertirle al eterno rival
En un duelo que promete ser apasionante, y en el cual hay mucho en juego para ambas instituciones, hay futbolistas de ambos lados que ya saben lo que significa convertirle al eterno rival.
Rodolfo Arruabarrena cuenta con diez futbolistas que ya le convirtieron a River. Miguel Merentiel lidera la nómina con cinco gritos (cuatro en Boca y uno en Defensa y Justicia), seguido por Sebastián Villa con cuatro (tres con el Xeneize y uno con Independiente Rivadavia).
Entre los probables titulares se suman:
Como variantes, en el banco de suplentes:
River llega al Superclásico buscando romper su sequía ofensiva y Leonardo Ponzio cuenta con siete futbolistas que ya saben lo que es convertirle a Boca.
La gran ilusión para los hinchas del Millonario es que todos sus delanteros le marcaron a el Xeneize en La Bombonera: