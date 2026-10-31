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El héroe de Godoy Cruz Diego Viera tras el pase a la final: "Nos queda un pasito más y vamos a ir con todo"

El capitán de Godoy Cruz Diego Viera fue el héroe en la clasificación a la final. El Tomba jugará con Tristán Suárez por el ascenso a Primera

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Diego Viera marcó el gol del triunfo de Godoy Cruz ante Almirante Brown.

Diego Viera marcó el gol del triunfo de Godoy Cruz ante Almirante Brown.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Diego Viera fue el héroe de Godoy Cruz en la clasificación a la final. El capitán tombino marcó el gol del triunfo épico por 2 a 1 sobre Almirante Brown este sábado, en el estadio Feliciano Gambarte. El Expreso jugará con Tristán Suárez por el ascenso a Primera.

"La verdad es que estoy muy contento, el responsable en realidad es el grupo que siempre estuvo ahí luchando y apoyando. La verdad que nunca bajamos los brazos, hoy nos dio un fruto después de tanta lucha, de tanto remar, creo que hoy dimos un paso muy importante así que nos queda un partido más que es la final, estoy muy orgulloso de todo este grupo", comenzó diciendo Viera.

Viera le dio alegr&iacute;a a la gente de Godoy Cruz.

Viera le dio alegría a la gente de Godoy Cruz.

El arquero visitante Bruno Galván le atajó un tiro desde los doce pasos al paraguayo, que después tuvo su revancha, "Después de errar el penal nunca dejé de creer en los compañeros, gracias a Dios se me dio en el final, estoy contento por darle esta alegría a la gente, a los compañeros, gracias a Dios que me bancaron, estoy muy orgulloso del grupo. Conseguimos cosas importantes a base de trabajo, de esfuerzo, nos queda un pasito más, el más importante de todos y vamos a ir con todo", añadió.

Las sensaciones de Diego Viera tras el pase de Godoy Cruz a la final

"Es lo mejor que te puede pasar como futbolista, hoy me toca estar acá representando a esta camiseta, portar la cinta de capitán también para mí es un orgullo, de poder llegar a la final y Dios quiera que se pueda dar a favor de nosotros, vamos a pelear, con humildad como siempre, con trabajo y con mucho esfuerzo", dijo tras el pase a la final.

"Vine con esa mentalidad de tratar de pelear y de ir paso a paso, hoy estamos ahí cerquita, es un partido más y ojalá que Dios quiera se pueda dar a favor nuestro. Vine para tratar de llevar nuevamente a Godoy Cruz a primera división, sabemos que no es fácil, pero estamos cada vez más cerca así que vamos a dar lo mejor para esa final", enfatizó.

"Fue un golpe duro cuando recibimos el gol de ellos, miré el reloj, ya sabía que no quedaba nada, le dije al Flaco Burgos vamos arriba, por fortuna bajó la pelota, Fede (por Milo) tiró un lindo centro, donde me quedó en la cabeza y no tuve más que apuntar al arco, así que estoy muy contento por el gol y por llegar a la victoria, así que es fruto del esfuerzo de los compañeros que siempre intentaron y nunca se rindieron. Desde que llegué acá estuvimos remando y hoy tuvimos nuestro fruto", finalizó.

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