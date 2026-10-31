El héroe de Godoy Cruz Diego Viera tras el pase a la final: "Nos queda un pasito más y vamos a ir con todo"

Las sensaciones de Diego Viera tras el pase de Godoy Cruz a la final

"Es lo mejor que te puede pasar como futbolista, hoy me toca estar acá representando a esta camiseta, portar la cinta de capitán también para mí es un orgullo, de poder llegar a la final y Dios quiera que se pueda dar a favor de nosotros, vamos a pelear, con humildad como siempre, con trabajo y con mucho esfuerzo", dijo tras el pase a la final.

"Vine con esa mentalidad de tratar de pelear y de ir paso a paso, hoy estamos ahí cerquita, es un partido más y ojalá que Dios quiera se pueda dar a favor nuestro. Vine para tratar de llevar nuevamente a Godoy Cruz a primera división, sabemos que no es fácil, pero estamos cada vez más cerca así que vamos a dar lo mejor para esa final", enfatizó.

"Fue un golpe duro cuando recibimos el gol de ellos, miré el reloj, ya sabía que no quedaba nada, le dije al Flaco Burgos vamos arriba, por fortuna bajó la pelota, Fede (por Milo) tiró un lindo centro, donde me quedó en la cabeza y no tuve más que apuntar al arco, así que estoy muy contento por el gol y por llegar a la victoria, así que es fruto del esfuerzo de los compañeros que siempre intentaron y nunca se rindieron. Desde que llegué acá estuvimos remando y hoy tuvimos nuestro fruto", finalizó.