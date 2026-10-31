El Gobierno habilitó la pesca de pejerreyes en época de veda y ya hay polémica

En El Carrizal, en tanto, la autorización alcanzará a un sector delimitado y tendrá condiciones específicas: solo se podrá pescar desde embarcaciones, a más de 300 metros de la costa y con un máximo de 15 pejerreyes por pescador.

La pesca de pejerrey patagónico y bonaerense tendrá como período general desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027. La excepción permitirá extender la actividad en esos dos embalses bajo las condiciones establecidas.

Polémica en redes por la pesca del pejerrey en época de veda

La habilitación para pescar pejerreyes en época de veda generó sorpresa y cuestionamientos entre los pescadores, que advierten que esta etapa del año es fundamental para la reproducción de los peces y que deberían poder desovar sin ser capturados.

La medida del Gobierno, cuentan en los grupos de pesca en redes sociales, responde a un reclamo de los balseros, que durante la veda se quedan sin clientes para sus excursiones.

La autorización implica una pequeña cuota de captura los sábados, domingos y feriados, aunque la excepción abrió un debate entre quienes priorizan la actividad turística y quienes piden respetar el ciclo reproductivo de la especie.

Cuándo comienza la temporada de pesca en Mendoza

La pesca de salmónidos -truchas marrón, arcoíris y fontinalis- estará habilitada desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027, inclusive.

En los embalses Agua del Toro, Los Reyunos, Valle Grande y El Nihuil, el período comenzará el 1 de diciembre y terminará también el 1 de mayo.

La pesca de percas estará habilitada del 1 de diciembre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, aunque continuará vedada en El Carrizal.

Las carpas, los dientudos y las mojarras podrán pescarse durante todo el año.

Cuántos ejemplares se podrán conservar

Los cupos de sacrificio varían según la especie y el ambiente de pesca. Para los salmónidos, en Malargüe se permitirá conservar 2 ejemplares por pescador y excursión en los ambientes habilitados.

En San Rafael, el cupo general será de 4 ejemplares en la laguna El Sosneado, Los Reyunos, Agua del Toro y los ríos Diamante y Atuel. En El Nihuil solamente podrá conservarse un salmónido.

En la Laguna del Diamante no habrá límite para las truchas fontinalis, pero solamente podrán conservarse 4 ejemplares de trucha marrón o arcoíris. En el resto de los ambientes provinciales, el límite general será de 5 salmónidos.

Para el pejerrey, los cupos serán de 25 ejemplares en El Nihuil; 30 en Agua del Toro, Los Reyunos y Valle Grande; y 40 en El Carrizal durante el período general.

Durante la autorización excepcional de fines de semana y feriados en el sector delimitado de El Carrizal, el máximo será de 15 pejerreyes.

Captura y devolución y especies vedadas

Desde el 2 de mayo hasta el 26 de junio de 2027 habrá sectores habilitados únicamente para la captura y devolución de salmónidos con mosca y anzuelo sin rebaba.

Otro período especial regirá desde el 10 de junio hasta el 30 de octubre en el Coto de Pesca del Río Diamante, el arroyo San Alberto, los arroyos Yaucha, Gateado y Papagallos y sectores del río Mendoza.

La resolución mantiene vedados durante todo el año los bagres, los crustáceos -incluidos los cangrejos- y las anguilas criollas. Su captura, tenencia y transporte estarán prohibidos en todo el territorio provincial.

Tampoco estará permitido trasladar carnada viva de un ambiente a otro ni sembrar salmónidos sin autorización de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Cómo deberán desinfectarse los equipos de pesca

La desinfección del equipo será obligatoria para reducir el riesgo de dispersión del alga invasora Didymosphenia geminata.

Los pescadores deberán retirar el barro, la arena, las plantas y las algas del calzado, la ropa, las embarcaciones y los elementos de pesca.

Después tendrán que lavar los equipos con detergente o utilizar alguna de las alternativas establecidas: lavandina al 2% durante 2 minutos, agua a 60 grados durante una hora o agua con sal al 5% durante media hora.

Finalmente, la ropa, el calzado y los equipos deberán secarse al aire y al sol durante 48 horas.

Para pescar será obligatorio contar con el carnet correspondiente al día. Los cupos se computarán por pescador y por cada ingreso, permanencia y egreso del ambiente acuático.

Las carpas, los dientudos y las mojarras podrán pescarse durante todo el año.