Una mujer sufrió una caída mientras bajaba del Cerro Arco y tuvo que intervenir la Patrulla de Rescate

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 14:25, en la zona del Cerro Arco. Allí, a través de la línea de Emergencias, se alertó que una mujer había sufrido un accidente cuando bajaba caminando.

Ante el aviso, efectivos de la Patrulla de Rescate se dirigieron hasta el lugar y lograron ubicarla. La víctima, identificada con las iniciales A. C. A., relató que había tropezado y caído desde su propia altura durante el descenso, y que producto del golpe sufrió lesiones.