Una mujer de 46 años se fracturó el brazo izquierdo tras caer mientras descendía a pie del Cerro Arco, en Las Heras. Personal de la Patrulla de Rescate la localizó, la bajó de la montaña y la entregó a los médicos del SEC, que la trasladaron a un centro de salud. Se encuentra fuera de peligro.
Una mujer sufrió una caída mientras bajaba del Cerro Arco y tuvo que intervenir la Patrulla de Rescate
Efectivos de la Patrulla de Rescate la localizaron y la descendieron. Sufrió una fractura en el brazo izquierdo y se encuentra estable
El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 14:25, en la zona del Cerro Arco. Allí, a través de la línea de Emergencias, se alertó que una mujer había sufrido un accidente cuando bajaba caminando.
Ante el aviso, efectivos de la Patrulla de Rescate se dirigieron hasta el lugar y lograron ubicarla. La víctima, identificada con las iniciales A. C. A., relató que había tropezado y caído desde su propia altura durante el descenso, y que producto del golpe sufrió lesiones.
Luego, los rescatistas la descendieron hasta un punto accesible, donde fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos le diagnosticaron una fractura en el brazo izquierdo y dispusieron su traslado al Hospital Luis Lagomaggiore para una mejor atención.
Según se informó, la mujer se encuentra estable y fuera de peligro. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 43° de Las Heras.
En pocas palabras
- Rescate en Cerro Arco: Una mujer de 46 años se fracturó el brazo izquierdo tras una caída mientras descendía.
- Asistencia médica: La Patrulla de Rescate la localizó, la bajó y la entregó al SEC para su traslado.
- Estado de la víctima: Fue derivada al Hospital Luis Lagomaggiore y se encuentra estable y fuera de peligro.