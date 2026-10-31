En vivo: esta noche se entregan los Martín Fierro Federal y Grupo América Cuyo tiene 15 nominaciones

Por su parte, El Siete tiene nueve candidaturas, es el que más compite. “Noticiero Siete Edición Central” va en Noticiero y “Séptimo Día” en Periodístico. También están Sergio Dimaría (Labor Periodística), Gisela Campos (Conducción Femenina) y Sergio “Tano” Robles (Conducción Masculina). Completan la lista “Pasión por el Vino”, “Aconcagua, Crónicas de la Cumbre”, “Ranchera” y “Tardes de Remate”, en Agropecuario, Documental, Ficción e Interés General.

El Siete transmite la gala de los Martín Fierro desde las 20. La fiesta de la Radio y la TV.

Nihuil suma además a “Locos por la Música”, con Pablo Gamba, en Música Folklórica. Las FM completan el cuadro: “Chory Club”, de Brava 94.9, en Entretenimientos, y “Colección Vinilo”, de Ayer 98.1, en Música Pop/Moderna/Jazz.

La gala, organizada por APTRA, reconoce a producciones de todas las provincias en periodismo, entretenimiento, ficción, documentales y música.