Colapinto no pasó la Q2 y largará 12º en el GP de México de Fórmula 1: Hamilton hizo la pole

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q2 en la clasificación de este sábado y largará en el puesto 12 en el GP de México de este domingo, por la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto no logró superar la Qualy 2 en la clasificación de este sábado y largará decimosegundo en el GP de México de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q2 en la clasificación de este sábado y largará en el puesto 12 en el GP de México de este domingo, por la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1.
El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.
Lewis Hamilton logró la Pole Position con un tiempo de 1:16.514, segundo fue George Russell (Mercedes), con +0,009 de diferencia, y su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, completó el podio con +0,119 de distancia.
El británico Hamilton llegó a las 105 pole positions en su carrera, estiró su récord como el piloto con más clasificaciones ganadas en la historia de la Fórmula 1. Además olvió a largar desde el primer lugar después de más de tres años. Su última pole había sido en el Gran Premio de Hungría de 2023, cuando todavía corría para Mercedes.
Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, comenzará la carrera en la décima posición.
El pilarense de 23 años tuvo dos intentos en la segunda clasificación, pero no logró entrar entre los 10 primeros puestos. Quedó por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. El australiano de McLaren fue una de las sorpresas de la jornada al quedar eliminado antes de la definición de la pole.
Su compañero, el francés Pierre Gasly, clasificó con lo justo y finalizó la Qualy en el décimo lugar.
Domingo 1º de noviembre:
Toda la actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports, además de la plataforma Disney+ en el plan Premium.