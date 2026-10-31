Colapinto no pasó la Q2 y largará 12º en el GP de México de Fórmula 1: Hamilton hizo la pole

Hamilton marcó un récord en la Fómula 1

El británico Hamilton llegó a las 105 pole positions en su carrera, estiró su récord como el piloto con más clasificaciones ganadas en la historia de la Fórmula 1. Además olvió a largar desde el primer lugar después de más de tres años. Su última pole había sido en el Gran Premio de Hungría de 2023, cuando todavía corría para Mercedes.

Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, comenzará la carrera en la décima posición.

El pilarense de 23 años tuvo dos intentos en la segunda clasificación, pero no logró entrar entre los 10 primeros puestos. Quedó por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. El australiano de McLaren fue una de las sorpresas de la jornada al quedar eliminado antes de la definición de la pole.

Su compañero, el francés Pierre Gasly, clasificó con lo justo y finalizó la Qualy en el décimo lugar.

La grilla de partida del GP de México de Fórmula 1:

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Isaac Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindbland (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nicolás Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryo Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillacs)

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1:

Domingo 1º de noviembre:

Carrera: a las 17.00

Toda la actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports, además de la plataforma Disney+ en el plan Premium.