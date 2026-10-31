El árbol que soporta sequías extremas, da flores amarillas y frutos que lo convierten en una joya autóctona

El chañar es un árbol sudamericano de vistosas flores amarillas. Soporta sequías extremas, brinda sombra en zonas áridas y produce un fruto clave en las tradiciones culinarias regionales, inclusive en las más secas de Argentina.
En los ecosistemas aridos y semiáridos del país, donde la mayoría de las especies vegetales sucumben ante la falta de agua y las amplitudes térmicas extremas, emerge una figura autóctona que desafía cualquier restricción climática: el chañar (Geoffroea decorticans). Este ejemplar de la familia de las fabáceas, que suele alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, combina una fortaleza biológica notable con un valioso aporte socioecológico y gastronómico.
Con la llegada de la primavera, el paisaje árido se transforma gracias a su floración amarilla encendida, que atrae de forma masiva a las abejas y a diversos polinizadores esenciales para la biodiversidad local. Pero el despliegue del chañar no concluye allí: tras las flores emergen sus frutos comestibles, un insumo milenario en la cocina tradicional de las regiones del norte y centro argentino.
Estrategia de supervivencia en la aridez
El chañar destaca por su sobresaliente capacidad de adaptación. Prospera en geografías marcadas por lluvias escasas y suelos áridos o arenosos, siendo un componente característico de ecorregiones como el Chaco Seco, el Monte y el Espinal.
Su estructura morfológica está diseñada para minimizar la pérdida de agua y tolerar las heladas y los calores sofocantes:
- Follaje y corteza: posee ramas tortuosas y espinosas, acompañadas por una corteza grisácea que se desprende en láminas alargadas. Este proceso de descamación deja al descubierto una corteza interna de color verde intenso, capaz de realizar fotosíntesis.
- Profundidad radicular: desarrolla un sistema de raíces de gran extensión que no solo busca agua en napas profundas, sino que le permite propagarse colonizando terrenos degradaos mediante brotes gemíferos.
Usos gastronómicos y medicinales
Entre noviembre y diciembre, el árbol entrega su cosecha. Los frutos son drupas ovoides que viran del amarillo al pardo cuando maduran. Su pulpa es dulce, fibrosa y pastosa, rica en azúcares naturales.
Historicamente, comunidades originarias y pobladores rurales han aprovechado este recurso para diversas elaboraciones:
- Arrope y jarabes: el fruto hervido y concentrado da origen al arrope de chañar, reconocido popularmente por sus propiedades béquicas y expectorantes contra afecciones respiratorias.
- Bebidas tradicionales: se utiliza como base para la preparación de la añapa (bebida no fermentada a base de la pulpa machacada con agua o leche) y la aloja de chañar (fermentado tradicional).
- Consumo directo y harinas: los frutos maduros se consumen frescos o secos, y de sus semillas se obtienen harinas para preparaciones artesanales.
Guía paso a paso: cómo cultivarlo mediante semillas
Aunque el árbol chañar posee una alta tasa de multiplicación asexual por raíces, su propagación por semilla es factible siguiendo un tratamiento adecuado para romper la latencia del carozo:
- Recolectar el fruto: seleccionar ejemplares bien maduros, caídos del árbol o recolectados directamente de la copa, constatando que no presenten picaduras ni hongos.
- Despulpar y limpiar: extraer la pulpa y lavar el carozo con agua limpia hasta eliminar cualquier resto orgánico.
- Escarificación térmica: sumergir los carozos en agua a unos 80 °C durante 10 a 15 minutos para ablandar la cubierta protectora y acelerar el proceso de germinación.
- Preparación del sustrato: emplear una mezcla suelta y porosa de tierra de jardín con arena gruesa para garantizar un drenaje óptimo, ya que la especie es muy sensible al encharcamiento.
- Siembra y riego: enterrar la semilla a una profundidad de entre 2,5 y 3 centímetros. Mantener el sustrato húmedo —sin saturar— y ubicar en un espacio cálido y soleado. La germinación suele ocurrir entre los 40 y 50 días.
En pocas palabras
- Chañar: Árbol sudamericano que soporta sequías extremas y florece en primavera con llamativas flores amarillas.
- Frutos comestibles: Produce drupas dulces y fibrosas, usadas en arropes, jarabes, bebidas tradicionales y consumo directo.
- Adaptación y cultivo: Posee gran resistencia a la aridez, con follaje fotosintético y raíces profundas; su cultivo es factible mediante semillas.