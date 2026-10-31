El árbol que soporta sequías extremas, da flores amarillas y frutos que lo convierten en una joya autóctona

Estrategia de supervivencia en la aridez

El chañar destaca por su sobresaliente capacidad de adaptación. Prospera en geografías marcadas por lluvias escasas y suelos áridos o arenosos, siendo un componente característico de ecorregiones como el Chaco Seco, el Monte y el Espinal.

Su estructura morfológica está diseñada para minimizar la pérdida de agua y tolerar las heladas y los calores sofocantes:

Follaje y corteza: posee ramas tortuosas y espinosas, acompañadas por una corteza grisácea que se desprende en láminas alargadas. Este proceso de descamación deja al descubierto una corteza interna de color verde intenso, capaz de realizar fotosíntesis.

posee ramas tortuosas y espinosas, acompañadas por una corteza grisácea que se desprende en láminas alargadas. Este proceso de descamación deja al descubierto una corteza interna de color verde intenso, capaz de realizar fotosíntesis. Profundidad radicular: desarrolla un sistema de raíces de gran extensión que no solo busca agua en napas profundas, sino que le permite propagarse colonizando terrenos degradaos mediante brotes gemíferos.

Usos gastronómicos y medicinales

Entre noviembre y diciembre, el árbol entrega su cosecha. Los frutos son drupas ovoides que viran del amarillo al pardo cuando maduran. Su pulpa es dulce, fibrosa y pastosa, rica en azúcares naturales.

Historicamente, comunidades originarias y pobladores rurales han aprovechado este recurso para diversas elaboraciones:

Arrope y jarabes: el fruto hervido y concentrado da origen al arrope de chañar, reconocido popularmente por sus propiedades béquicas y expectorantes contra afecciones respiratorias.

el fruto hervido y concentrado da origen al arrope de chañar, reconocido popularmente por sus propiedades béquicas y expectorantes contra afecciones respiratorias. Bebidas tradicionales: se utiliza como base para la preparación de la añapa (bebida no fermentada a base de la pulpa machacada con agua o leche) y la aloja de chañar (fermentado tradicional).

se utiliza como base para la preparación de la añapa (bebida no fermentada a base de la pulpa machacada con agua o leche) y la aloja de chañar (fermentado tradicional). Consumo directo y harinas: los frutos maduros se consumen frescos o secos, y de sus semillas se obtienen harinas para preparaciones artesanales.

Los frutos del chañar sirven para arrope y jarabes. Pinterest.

Guía paso a paso: cómo cultivarlo mediante semillas

Aunque el árbol chañar posee una alta tasa de multiplicación asexual por raíces, su propagación por semilla es factible siguiendo un tratamiento adecuado para romper la latencia del carozo: