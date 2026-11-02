Lionel Messi marcó un gol e Inter Miami clasificó a la Concachampions 2027

Lionel Messi fue vital para la victoria del Inter Miami por 2 a 1 frente a New England Revolution por la MLS. En el encuentro disputado en el Gillette Stadium, las Garzas cortaron una racha de dos partidos sin conocer la victoria.
Lionel Messi marcó uno de los goles en la victoria de Inter Miami sobre New England Revolution por la MLS. Las Garzas clasificaron a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027
Lionel Messi fue vital para la victoria del Inter Miami por 2 a 1 frente a New England Revolution por la MLS. En el encuentro disputado en el Gillette Stadium, las Garzas cortaron una racha de dos partidos sin conocer la victoria.
Messi sumó una conquista más y se acerca a los mil goles.
La parada fue compleja para las Garzas del Kily González ya que New England Revolution se puso en ventaja a los 8 minutos del segundo tiempo con un gol de Dániel Gazdag. Inter Miami se vio obligado a lograr una remontada en menos de 45 minutos por lo que Lionel Messi guió al equipo hasta el final.
A los 69 minutos, el 10 se iluminó y habilitó a Germán Berterame para el 1-1 parcial. La épica continuaría a los 83 minutos cuando Messi volvió a aparecer y, dejando en el camino a tres rivales, estableció una pared con el venezolano Telasco Segovia para luego sacar un zurdazo que pondría el 2 a 1 definitivo.
Con ese gol y la victoria, Inter Miami logró asegurar su boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.
El capitán del Inter Miami no solo condujo a las Garzas a la victoria sobre New England Revolution sino que también alcanzó su grito número 937 en carrera. El astro argentino continúa incrementando su cuenta personal al igual que Cristiano Ronaldo, quien se encuentra más cerca de las mil conquitas, ya que cosecha 985 goles.