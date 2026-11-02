Lionel Messi marcó un gol e Inter Miami clasificó a la Concachampions 2027

A los 69 minutos, el 10 se iluminó y habilitó a Germán Berterame para el 1-1 parcial. La épica continuaría a los 83 minutos cuando Messi volvió a aparecer y, dejando en el camino a tres rivales, estableció una pared con el venezolano Telasco Segovia para luego sacar un zurdazo que pondría el 2 a 1 definitivo.

Con ese gol y la victoria, Inter Miami logró asegurar su boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Messi quiere llegar a las mil goles en su carrera

El capitán del Inter Miami no solo condujo a las Garzas a la victoria sobre New England Revolution sino que también alcanzó su grito número 937 en carrera. El astro argentino continúa incrementando su cuenta personal al igual que Cristiano Ronaldo, quien se encuentra más cerca de las mil conquitas, ya que cosecha 985 goles.