Planta de romero: cuántas cucharadas de lentejas usar para que se mantenga fuerte y sana

El romero es una de las especies aromáticas más elegidas para adornar el jardín y sumar frescura a la cocina. Esta popular planta de origen mediterráneo destaca por su perfume inconfundible y su resistencia, pero a veces puede estancarse en su crecimiento o mostrar un aspecto débil en sus ramas.
Para solucionar este problema de forma económica y ecológica, los expertos en jardinería recurren cada vez más a los abonos e hidrolatos caseros. En este contexto, existe un ingrediente de alacena muy común que se convirtió en el gran aliado de la planta: las lentejas.
Por qué las lentejas ayudan a la planta de romero
Las lentejas son ricas en nutrientes fundamentales como hierro, potasio y nitrógeno. Sin embargo, su verdadero valor en la jardinería radica en su enorme contenido de auxinas, una fitohormona natural que estimula el desarrollo rápido y fuerte de las raíces de cualquier planta.
Al aplicar una dosis adecuada, el romero logra absorber mejor los minerales del suelo, fortaleciendo sus tallos leñosos y generando un follaje mucho más tupido y aromático.
Para evitar excesos de humedad que perjudiquen el sustrato del romero, los especialistas recomiendan mantener una proporción justa en la mezcla concentrada.
Ingredientes necesarios:
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4 cucharadas soperas de lentejas (secas).
1 litro de agua a temperatura ambiente.
Paso a paso de la preparación:
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Colocar las 4 cucharadas soperas de lentejas en una licuadora junto con la mitad del litro de agua.
Triturar bien durante 2 minutos hasta obtener un líquido blanquecino y espeso.
Colar la mezcla para retirar la broza o los restos sólidos de la legumbre (esto es fundamental para evitar la aparición de hongos en la maceta).
Diluir el concentrado obtenido en el medio litro de agua restante.
Cómo aplicar las cucharadas en la tierra del romero
Una vez listo el preparado enraizante, la dosis ideal recomendada por los especialistas es aplicar 3 a 4 cucharadas soperas de este concentrado líquido directamente sobre la tierra del ejemplar, cerca de la superficie y evitando mojar el tallo principal.
En pocas palabras
- Romero: las lentejas son un abono casero natural y económico para fortalecer esta planta aromática.
- Beneficios: las lentejas aportan auxinas, hormonas vegetales que estimulan el crecimiento y la fortaleza de las raíces del romero.
- Aplicación: se recomienda diluir un preparado de lentejas y agua, aplicando 3 a 4 cucharadas soperas directamente en la tierra.