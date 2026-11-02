Planta de romero: cuántas cucharadas de lentejas usar para que se mantenga fuerte y sana

Para solucionar este problema de forma económica y ecológica, los expertos en jardinería recurren cada vez más a los abonos e hidrolatos caseros. En este contexto, existe un ingrediente de alacena muy común que se convirtió en el gran aliado de la planta: las lentejas.

La planta de romero puede mantenerse sana con elementos caseros.

Por qué las lentejas ayudan a la planta de romero

Las lentejas son ricas en nutrientes fundamentales como hierro, potasio y nitrógeno. Sin embargo, su verdadero valor en la jardinería radica en su enorme contenido de auxinas, una fitohormona natural que estimula el desarrollo rápido y fuerte de las raíces de cualquier planta.