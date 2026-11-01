Gol mendocino en Grecia: Santino Andino festejó en la victoria de Panathinaikos

"Muy feliz por esta gran victoria para seguir peleando arriba. Feliz también por convertir otro gol con esta gran camiseta. A seguir todos juntos", expresó en sus redes sociales Santino Andino, de buen presente en el fútbol europeo.
"Muy feliz por esta gran victoria para seguir peleando arriba. Feliz también por convertir otro gol con esta gran camiseta. A seguir todos juntos", expresó en sus redes sociales Santino Andino, de buen presente en el fútbol europeo.
El joven extremo mendocino volvió a ser decisivo en el buen andar del Panathinaikos, que este domingo venció por 2 a 0 al AEK en condición de local, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 del Grupo A de la Superliga de Grecia.
El trámite arrancó ideal para los dirigidos por el conjunto de Atenas, que se pusieron en ventaja casi desde el vestuario gracias al tanto tempranero de Andrews Tetteh al minuto y en el complemento, a los 49', apareció Andino para ampliar la ventaja y sentenciar la historia frente a uno de los rivales más duros del certamen.
En el tramo final del encuentro ingresó el ex Boca Vicente Taborda para sumar minutos en la gestación de juego, en un tramo donde Panathinaikos tuvo que defender la ventaja con diez futbolistas debido a la expulsión del volante zambiano Kings Kangwa.
Con esta conquista, el Chulu Andino suma 2 goles y 6 asistencias en 19 partidos oficiales en lo que va de la temporada 2026/27. Específicamente en la Superliga griega, registra un tanto en 9 presentaciones, acumulando 3 goles en 38 encuentros disputados desde su arribo a Europa.
El presente del Panathinaikos es inmejorable: arrancó con el pie derecho su participación en la Conference League y comanda con autoridad el Grupo A del torneo local con 24 puntos producto de 8 victorias y una sola caída en 9 fechas.