Gol mendocino en Grecia: Santino Andino festejó en la victoria de Panathinaikos

El joven extremo mendocino volvió a ser decisivo en el buen andar del Panathinaikos, que este domingo venció por 2 a 0 al AEK en condición de local, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 del Grupo A de la Superliga de Grecia.

Muy buen presente de Santino Andino y el Panathinaikos.

El trámite arrancó ideal para los dirigidos por el conjunto de Atenas, que se pusieron en ventaja casi desde el vestuario gracias al tanto tempranero de Andrews Tetteh al minuto y en el complemento, a los 49', apareció Andino para ampliar la ventaja y sentenciar la historia frente a uno de los rivales más duros del certamen.