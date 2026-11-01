Juan Román Riquelme, fiel a su estilo tras el Superclásico: "Hoy la mitad del país está feliz, ganó Boca"

La polémica expulsión de Martínez Quarta

Uno de los puntos clave del desarrollo fue la temprana tarjeta roja que vio el defensor de River, Lucas Martínez Quarta, tras derribar a Miguel Merentiel cuando encaraba hacia el gol: "La expulsión es expulsión. El 9 se iba para el arco. No importa si era a los 10 segundos, a los 15, 20, 30, 50, 80 o 95 minutos. El atacante se iba mano a mano con el arquero y lo derribó. Estamos todos de acuerdo en que fue una expulsión clara", sostuvo Román.

Además, agregó sobre la postura del rival tras el partido: "La expulsión nos dio la posibilidad de tener más la pelota. El partido era nuestro... Siempre el que pierde va a pedir. Cuando no se consiguen resultados, culpamos al árbitro. Es así el fútbol argentino".

Un recibimiento "entre los mejores de la historia"

El marco en La Bombonera antes del pitazo inicial dejó impactado al propio presidente del club, quien no escatimó en elogios para el hincha xeneize: "He visto la cancha de Boca muchas veces repleta, pero yo creo que el recibimiento de hoy está entre los mejores de la historia. Fue increíble, lo miraba y no lo podía creer. Es imposible que no te den ganas de jugar a la pelota. Y si encima después terminás ganando el Superclásico. El recibimiento de hoy al equipo fue un sueño. El hincha de Boca es único".

Respaldo para Arruabarrena, Villa y todo el plantel de Boca

En medio de los festejos, Riquelme dejó un mensaje para los futbolistas y valoró la labor del entrenador: "Los jugadores tienen que disfrutar de haber ganado el Superclásico. Hoy tienen que comer asado; si quieren ir a bailar, tienen que ir a bailar. Hoy la mitad del país está feliz, ganó Boca".

"HA JUGADO A UN 30% DE TODO LO QUE PUEDE... ESTÁ JUGANDO PORQUE ES HINCHA"Juan Román Riquelme, mano a mano en TyC Sports, se refirió al estado físico de Leandro Paredes. https://t.co/r7Szh3b7E4 — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026

En cuanto a la conducción técnica y los nombres propios, cerró: "Da alegría ver al hincha con tanta ilusión... Los jugadores están con mucha ilusión, se entrenan todos los días. Hoy le toca estar a Rodolfo (Arruabarrena), que está haciendo un trabajo muy bueno. Siempre se necesita ganar... El Vasco, su cuerpo técnico y los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande".

Finalmente, dejó un guiño para una de las figuras del equipo: "Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿El gol contra Independiente quién tiró el centro? ¿El centro a Merentiel en Brasil? ¿El centro a Valencia en Racing? ¿El centro de hoy a Di Lollo? Villa"