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Superclásico

Juan Román Riquelme, fiel a su estilo tras el Superclásico: "Hoy la mitad del país está feliz, ganó Boca"

El presidente de Boca habló tras la victoria ante River en La Bombonera. Destacó el trabajo de Arruabarrena, elogió a la hinchada, a Villa y celebró la clasificación a la Copa Libertadores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Román celebró la victoria.

Román celebró la victoria.

Luego del triunfo de Boca sobre River en La Bombonera, Juan Román Riquelme brindó una entrevista con TyC Sports analizó el trámite del encuentro, se refirió a las jugadas polémicas, elogió el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena y celebró la clasificación matemática a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El análisis de Román del Superclásico

Con su habitual tranquilidad, Riquelme remarcó la superioridad de Boca a lo largo de los noventa minutos: "Estamos contentos de que pudimos ganar el partido y sumar de a tres. Hemos logrado clasificar a la Copa, que es muy importante. Nos queda un partido más en nuestra casa contra Defensa y Justicia", comenzó diciendo.

Al ser consultado sobre el desarrollo del juego, fue categórico sobre la justicia del resultado: "Boca fue merecedor del triunfo. No hubo muchas situaciones de gol, pero fueron todas de Boca. Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco. Boca fue un justo ganador hoy... No sufrió, no defendió. Nos faltó más claridad, seguro... pero fuimos un justo ganador".

La polémica expulsión de Martínez Quarta

Uno de los puntos clave del desarrollo fue la temprana tarjeta roja que vio el defensor de River, Lucas Martínez Quarta, tras derribar a Miguel Merentiel cuando encaraba hacia el gol: "La expulsión es expulsión. El 9 se iba para el arco. No importa si era a los 10 segundos, a los 15, 20, 30, 50, 80 o 95 minutos. El atacante se iba mano a mano con el arquero y lo derribó. Estamos todos de acuerdo en que fue una expulsión clara", sostuvo Román.

Además, agregó sobre la postura del rival tras el partido: "La expulsión nos dio la posibilidad de tener más la pelota. El partido era nuestro... Siempre el que pierde va a pedir. Cuando no se consiguen resultados, culpamos al árbitro. Es así el fútbol argentino".

Un recibimiento "entre los mejores de la historia"

El marco en La Bombonera antes del pitazo inicial dejó impactado al propio presidente del club, quien no escatimó en elogios para el hincha xeneize: "He visto la cancha de Boca muchas veces repleta, pero yo creo que el recibimiento de hoy está entre los mejores de la historia. Fue increíble, lo miraba y no lo podía creer. Es imposible que no te den ganas de jugar a la pelota. Y si encima después terminás ganando el Superclásico. El recibimiento de hoy al equipo fue un sueño. El hincha de Boca es único".

Respaldo para Arruabarrena, Villa y todo el plantel de Boca

En medio de los festejos, Riquelme dejó un mensaje para los futbolistas y valoró la labor del entrenador: "Los jugadores tienen que disfrutar de haber ganado el Superclásico. Hoy tienen que comer asado; si quieren ir a bailar, tienen que ir a bailar. Hoy la mitad del país está feliz, ganó Boca".

En cuanto a la conducción técnica y los nombres propios, cerró: "Da alegría ver al hincha con tanta ilusión... Los jugadores están con mucha ilusión, se entrenan todos los días. Hoy le toca estar a Rodolfo (Arruabarrena), que está haciendo un trabajo muy bueno. Siempre se necesita ganar... El Vasco, su cuerpo técnico y los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande".

Finalmente, dejó un guiño para una de las figuras del equipo: "Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿El gol contra Independiente quién tiró el centro? ¿El centro a Merentiel en Brasil? ¿El centro a Valencia en Racing? ¿El centro de hoy a Di Lollo? Villa"

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