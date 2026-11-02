La app mendocina que reúne información de radares y brinda alertas sobre tormentas

¿Cómo surgió la idea de crear la app "Alerta Clima"?

En cuanto al surgimiento de la idea, Rojas aseguró que todo comenzó tras una experiencia familiar: "Un día venía de Ciudad con mi familia y pasamos por Rodeo del Medio, estaba lleno de agua y parecía que recién había terminado la tormenta. En el camino le digo a mi hija: 'Revisá el radar de Contingencias Climáticas para ver para dónde va la tormenta', y ella me dice: 'No la entiendo'".

"No puede ser que a la altura que estamos no tengamos algo, una herramienta que nos diga: "Che, hay una tormenta adelante, volvéte, no sigás"", continuó explicando Rojas.

Gracias a "Alerta Clima" podrás chequear si hay tormentas en cualquier departamento de la provincia.

El realizador de la app también explicó que reúne datos de distintas fuentes públicas y contiene herramientas o funciones como GPS del mismo celular para identificar la ubicación del usuario, imágenes satelitales del GOES-19, información de la NASA sobre nubes y actividad eléctrica, RainViewer, pronóstico del clima a cinco días, etcétera.

"Por ejemplo, si vas a San Rafael y querés saber si está lloviendo allá, la aplicación te va mostrando qué está pasando allá, qué temperatura hay, si corre viento, si no corre viento", continúa explicando Mauricio Rojas. "Vos ahora en en cualquier parte del del planeta, abrís la aplicación y entrás a cualquier parte y te da el pronóstico y te dice qué está pasando en ese lugar", dijo.

Una experiencia familiar en medio de una tormenta terminó convirtiéndose en el punto de partida de la app "Alerta Clima".

La herramienta fue presentada por la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Martín, que acompaña el proyecto por su posible utilidad para el sector agrícola. Julio Acevedo, su director, destacó que la app facilita la interpretación de los radares y de la información meteorológica en tiempo real, un aspecto importante para quienes necesitan tomar decisiones ante la posibilidad de granizo, lluvias o heladas.