Crearon una app de fútbol amateur donde te pagan por ir a completar equipo

Mediante la app, el jugador que completa equipo recibe un pago por sus servicios, evitando así que se suspendan partidos en el fútbol amateur. Foto: Agencia NA

Desarrollada por Santiago “Galo” Falotico y Alan Fleischer, dos amigos porteños de 22 años que comparten la pasión por la pelota y la informática, la plataforma ya se encuentra disponible para Android e iOS.

En apenas un par de semanas de prueba y sin haber puesto un solo peso en publicidad, la app pasó rápidamente de una lista de espera inicial a superar los 300 usuarios activos distribuidos en distintos puntos del país.

La app que permite cobrar por jugar al fútbol

El mecanismo es tan simple como efectivo. Si tenés un partido de fútbol 5, 7 u 11 y te falta gente, publicás la fecha, el horario y la ubicación del encuentro junto con la oferta económica para el puesto vacante.

Por su parte, los jugadores disponibles en las cercanías se postulan mostrando un perfil completo que incluye fotos, descripciones y hasta videos con sus mejores jugadas. Una vez terminado el partido, el dinero invertido por el equipo organizador se libera y se acredita al jugador contratado.

Sí. Así como lo leés. Si sos bueno con la pelota y no fallás a los partidos, podés ganar dinero.

Tormenta de ideas por chat que se convirtió en realidad

El nacimiento de la app no ocurrió en una oficina ni tras una ronda de inversiones. Por el contrario, surgió del constante ida y vuelta de dos compañeros de la Secundaria que se terminaron de recibir en 2021 y que nunca dejaron de imaginar proyectos juntos mientras avanzaban en sus estudios universitarios.

Alan cursa Diseño Multimedial y Galo, Bioingeniería, además de incursionar ambos en el mundo de la Informática.

“La creamos en conjunto, Galo y yo. Somos amigos desde la escuela secundaria y siempre quisimos armar un proyecto entre los dos. Nuestro chat de WhatsApp es todo el tiempo ideas de cosas para crear. Este es de los primeros proyectos que estamos llevando adelante de manera más grande y masiva”, relata Alan Fleischer en contacto con Diario UNO.

En la app para que no se caigan los partidos de fútbol amateur podés ejercer el rol de organizador o de jugador. Captura de pantalla

Como no podía ser de otra manera, la chispa inicial brotó de la propia experiencia en la cancha y de las dificultades cotidianas que sufrían entre amigos al momento de armar las listas del fin de semana para jugar al fútbol.

“Es un problema el tema de que te falte uno. Mi amigo Galo, sobre todo, juega un torneo y le suele faltar gente. Pensamos una solución que motive por el hecho de que capaz, cuando uno va a jugar un torneo, necesita conseguir un jugador que cumpla ciertas características o nivel, y uno no conoce a nadie o sus amigos no pueden ir ese día”, explica el cofundador de la app Completá tu Equipo.

Una app con incentivo económico para no cancelar el partido

A diferencia de otras iniciativas tecnológicas del ámbito local -como la conocida app Falta Uno, enfocada en conectar jugadores por geolocalización al estilo "Tinder" pero de manera puramente recreativa-, Completá tu Equipo hace hincapié en el incentivo económico y en la transparencia a la hora de contratar a un desconocido.

El sistema permite que el organizador evalúe las destrezas de los postulantes antes de dar el "sí", evitando sorpresas sobre el césped sintético. A su vez, el valor ofrecido por la vacante es negociable, permitiendo a ambas partes ajustar el monto según las exigencias del partido de fútbol.

“El organizador puede ver los videos, las fotos y elegir al que mejor le parezca, con el beneficio de que el jugador estaría cobrando cierta cantidad de plata que la ponen entre todos por ir a jugar. El organizador pone un precio y el jugador que se postula puede ofrecer un poquito más, un poquito menos, o aceptar exactamente ese valor inicial", detalla Fleischer.

Alan Fleischer fundó junto a su amigo Santiago “Galo” Falotico la app Completá tu Equipo. Foto: Gentileza Alan Fleischer

Y resume: "La idea es que el jugador vaya con la motivación de jugar bien porque va a estar cobrando por hacerlo”.

Para tranquilidad de quienes buscan refuerzos, el sistema de pago se realiza mediante tarjeta o billetera virtual a través de la app y permanece resguardado hasta que el árbitro pita el final del encuentro, garantizando que el "refuerzo de lujo" cumpla con su compromiso de presentarse a jugar.

Un desarrollo 100% a pulmón con proyección federal

Pese a que la iniciativa dio sus primeros pasos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se expande fuertemente en la provincia bonaerense, la plataforma está diseñada para operar en cualquier rincón de la Argentina. De hecho, sus creadores destacan que ya registran usuarios inscritos en diversas provincias del interior como Mendoza.

Todo este crecimiento acelerado se ha logrado sin el respaldo financiero de incubadoras tecnológicas ni fondos gubernamentales, confiando únicamente en la constancia de sus jóvenes fundadores y en el boca en boca de los futbolistas amateurs.

“Todo lo estamos haciendo a pulmón con Galo; tanto las inversiones como conseguir gente lo hacemos entre los dos. Somos un equipo de dos personas y nos estamos ocupando de todo. Confiamos en que una de tantas ideas la teníamos que volver realidad, así que estamos muy contentos y entusiasmados”, concluye Alan.

Tanto para torneos como partidos de fin de semana, suele ocurrir que algún jugador falte. La app que funciona en todo el país busca solucionar esos inconvenientes del fútbol amateur.

Aunque en esta primera etapa la app está enfocada en el fútbol masculino y femenino, sus desarrolladores no descartan adaptarla en el futuro a otros deportes de equipo.

Por el momento, el objetivo es que nadie más se quede sin jugar y que ir a salvar un partido, además de una pasión, pueda convertirse en una entretenida entrada extra al bolsillo.