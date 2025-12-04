Tres alumnos del colegio Martín Zapata ganaron el 1° premio en la Olimpiada Informática Argentina

Fabrizio Stagnoli destacó el papel de la docente que los acompañó y y el valor del trabajo en grupo. “Estamos muy orgullosos de lo que logramos. La profe Iriarte nos acompañó en todo el proceso. Queremos seguir compitiendo a nivel internacional”, contó.

En tanto, Gabriel Altamirano sumó que la experiencia les permitió comprobar que lo que estudian “sirve, se aplica y te abre puertas”, y que representar a la escuela y a la UNCuyo fue “una felicidad enorme”.

alumnos martín zapata 3 La UNSAM reunió a más de 500 alumnos de 19 provincias del país en la Olimpiada Informática Argentina (OIA). Prensa UNCuyo

El colegio Martín Zapata otra vez en el podio nacional

Este no fue el único logro del Martín Zapata. En el Nivel 3 -categoría destinada a estudiantes de 5º y 6º año-, el equipo compuesto por Tomás Búcolo, Santiago Galera y Alejo Moreira obtuvo el puesto N° 5. Además, fueron los únicos mendocinos en llegar a esta instancia.

En cuanto al evento, la Olimpíada Informática Argentina reunió este año a 468 estudiantes de 19 provincias, que atravesaron distintas instancias para llegar a la final. Para la docente que preparó a los alumnos, los resultados son parte de un trabajo constante. “Es un certamen muy exigente, pero nuestros estudiantes vienen alcanzando desempeños sobresalientes desde hace años. Representan a una orientación única dentro de la UNCuyo y a una escuela que aman profundamente”, aseguró.