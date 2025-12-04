Tres alumnos del colegio Martín Zapata ganaron el 1° premio en la Olimpiada Informática Argentina

Gabriel Altamirano, Gustavo Guevara y Fabrizio Stagnoli, tres alumnos de 4º séptima del colegio Martín Zapata, perteneciente a la UNCuyo, volvieron a Mendoza con un reconocimiento que no se consigue todos los días: el primer puesto nacional en la Olimpíada Informática Argentina, una competencia que pone en juego creatividad, lógica y precisión para resolver problemas complejos. La competencia organizada por la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), reunió a jóvenes de todo el país para desafiarlos en su capacidad informática.
Los alumnos cursan el secundario con orientación en Informática del Martín Zapata, ganaron el 1° puesto nacional en el Nivel 2 en la categoría Competencias Digitales. Para obtener este logro se prepararon durante meses junto a la docente Cristina Iriarte, referente del área y una de las responsables de que la institución sostenga, hace años, un perfil destacado en estas olimpíadas. Los chicos resolvieron las pruebas en cuatro horas intensas que pusieron a prueba no sólo sus conocimientos, sino la capacidad de trabajar en equipo bajo presión.
Un trabajo que se logró en equipo
El triunfo no los tomó desprevenidos, pero sí los emocionó. “No fue un trabajo individual, sino de estrategia, de equipo y de confianza en el otro”, aseguró Gustavo Guevara. La competencia los obligó a dividir tareas, tomar decisiones muy pensadas y dar con la soluciones en tiempo real.
Fabrizio Stagnoli destacó el papel de la docente que los acompañó y y el valor del trabajo en grupo. “Estamos muy orgullosos de lo que logramos. La profe Iriarte nos acompañó en todo el proceso. Queremos seguir compitiendo a nivel internacional”, contó.
En tanto, Gabriel Altamirano sumó que la experiencia les permitió comprobar que lo que estudian “sirve, se aplica y te abre puertas”, y que representar a la escuela y a la UNCuyo fue “una felicidad enorme”.
El colegio Martín Zapata otra vez en el podio nacional
Este no fue el único logro del Martín Zapata. En el Nivel 3 -categoría destinada a estudiantes de 5º y 6º año-, el equipo compuesto por Tomás Búcolo, Santiago Galera y Alejo Moreira obtuvo el puesto N° 5. Además, fueron los únicos mendocinos en llegar a esta instancia.
En cuanto al evento, la Olimpíada Informática Argentina reunió este año a 468 estudiantes de 19 provincias, que atravesaron distintas instancias para llegar a la final. Para la docente que preparó a los alumnos, los resultados son parte de un trabajo constante. “Es un certamen muy exigente, pero nuestros estudiantes vienen alcanzando desempeños sobresalientes desde hace años. Representan a una orientación única dentro de la UNCuyo y a una escuela que aman profundamente”, aseguró.