Joven mendocino creó una app inspirado en su papá albañil: "Un lápiz pesa menos que una pala"

En pocos meses, la app Escala ConTech ganó un concurso nacional, fue distinguida por la Legislatura de Mendoza y ahora se mostrará en la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, este jueves en la Nave Cultural. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Le organizaba los presupuestos, los certificados de avance de obra y el personal mediante planillas de Excel, supliendo las barreras tecnológicas que a su padre le costaba sortear.

El punto de quiebre ocurrió durante unas vacaciones el verano pasado. Al ausentarse un mes, las llamadas constantes de su padre revelaron que dependía de su hijo para llevar adelante la gestión. "Mi papá pensaba que yo iba a estar toda la vida con él llevándole las obras. Ahí fue cuando realmente hice el click", recuerda Emanuel Ricaldi.

Una app que viene a ordenar el rubro de la construcción

Con 25 años y a punto de recibirse de ingeniero industrial, Emanuel entendió que debía crear una herramienta ágil y sencilla para que cualquier trabajador de la construcción pudiera ordenar su labor sin complicaciones. Desde el albañil hasta el contratista o el ingeniero o arquitecto, e incluso el cliente, inversor o dueño de esa propiedad.

Así fue como junto a su compañero de carrera Sebastián Zaragoza dio vida a Escala ConTech, una app mendocina que nació para eliminar el papel y digitalizar la gestión en las obras, enfocándose en el desorden que se vive durante el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

Sebastián Zaragoza y Emanuel Ricaldi desarrollaron la app Escala ConTech para ordenar, gestionar y formalizar el trabajo de una obra en construcción. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Tras un intento inicial con interfaces complejas pensadas para los profesionales el rubro, estos jóvenes emprendedores decidieron rediseñar la plataforma desde la mirada del obrero, implementando un sistema con "cero tipeo" y botones ágiles adaptados al ritmo de trabajo diario en una obra en construcción.

Con solo un par de toques en la pantalla del celular, los trabajadores pueden marcar la asistencia de la gente, solicitar insumos a los proveedores, registrar avances o consultar los pagos correspondientes sin perder tiempo, entre tantas otras funciones.

El desarrollador de la app que no se olvida de su origen

Hoy la app es una solución tipo Software como Servicio (SaaS) desarrollada en Mendoza que atraviesa un testeo controlado en 10 obras y ya cosechó importantes reconocimientos, como el primer puesto nacional en el concurso Emprende U 2026 y una declaración de interés legislativo por la Cámara de Diputados provincial.

Además, el emprendimiento tecnológico quedó seleccionado para que Emanuel y Sebastián lo expongan en el Club del Pitch de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026.

En la vida de Emanuel, este logro trasciende lo tecnológico: "Es un orgullo para toda la familia. Me siento feliz de no solo poder ayudar a mi papá sino a toda esa gente que no tiene la facilidad de usar la tecnología. Uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene".

La app está hecha a la medida del albañil

El desarrollo de Escala ConTech inició hace apenas unos 5 meses e implicó un proceso de aprendizaje constante e intensivo. Cuando el equipo presentó los primeros bocetos en la obra, comprendió que la herramienta debía adaptarse a la realidad operativa del sector de la construcción.

"Nos dimos cuenta de que estábamos encarando mal nuestra solución, una persona que está trabajando y tiene las manos sucias no se va a poner a tipear quién vino a trabajar o cuánto pagó o cuántos materiales descargó. Por eso la diseñamos para gestionarse con botones desde el celular", explica Ricaldi.

La app permite visualizar materiales, presupuestos, asistencias, certificaciones y pagos en interfaces personalizadas según el perfil de cada usuario, desde el albañil y el contratista hasta el arquitecto o el dueño de la casa o inversor.

Emanuel junto a su abuelo Ezequiel y su papá Marcos Ricaldi. Ellos, en su oficio como albañiles, lo inspiraron para desarrollar la app. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Es que Escala ConTech no se limita a simplificar la administración cotidiana de una obra en construcción sino que integra una arquitectura técnica escalable que conecta a todos los actores de un desarrollo inmobiliario o de infraestructura.

Además se distingue por incluir funciones integradas con WhatsApp, mecanismos de inclusión financiera para la formalización del obrero y un módulo enfocado en la economía circular y la reducción de la huella de carbono.

El salto a la Experiencia Endeavor Cuyo 2026 en 5 minutos

El sistema desarrollado por Emanuel Ricaldi y Sebastián Zaragoza actúa también como una herramienta de validación para los trabajadores informales de la construcción.

A medida que un contratista completa proyectos, la app construye un portfolio profesional con plazos cumplidos, calidad técnica demostrada y valoraciones del cliente, lo cual facilita la venta de sus servicios en proyectos futuros.

En tiempo récord, el crecimiento de Escala ConTech captó la atención del ecosistema emprendedor. La plataforma fue seleccionada para participar en la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, donde Emanuel y Sebastián presentarán el proyecto este jueves 8 de octubre dentro del espacio Club del Pitch en la Nave Cultural.

La app es una plataforma SaaS (Software como Servicio) diseñada para profesionalizar y digitalizar la gestión de obras de construcción. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En esa instancia, los estudiantes de Ingeniería dispondrán de sólo 5 minutos para exponer las métricas y la proyección del negocio ante representantes de Venture Capital, aceleradoras y fondos de inversión.

"No es solo hacer un pitch. Es un lindo desafío y una oportunidad para generar vínculos, abrir conversaciones, recibir preguntas o el feedback de referentes del sector y validar el potencial de inversión de nuestro emprendimiento", destaca Emanuel Ricaldi sobre la exposición del jueves que ya tiene lista.

Devolver en tecnología el esfuerzo de generaciones

Con el título de Ingeniero Industrial en el horizonte para el próximo año, Emanuel combina sus responsabilidades universitarias con su trabajo técnico en un estudio, su colaboración en la empresa contratista de su papá y el liderazgo de su app Escala.

"Al terminar ese día que me llevó a la obra porque me había llevado una materia en la escuela, mi papá me dijo: 'Quiero que estudies, que el día de mañana, sea cual sea la profesión que tengas, no te cueste tanto como nos costó a nosotros salir adelante'”, rememora el joven emprendedor.

Emanuel posa junto al premio que recibió su app en el concurso nacional Emprende U 2026. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Por eso para él este proyecto representa en definitiva el cierre de un círculo familiar. "Mi papá es súper inteligente pero por cuestiones de la vida no pudo terminar la escuela. Me gusta sentir que soy el reflejo de lo que él pudo haber sido", reflexiona Emanuel Ricaldi.

Y de este modo confirma cómo la tecnología aplicada a la economía real puede transformar el oficio tradicional en un motor de progreso social.