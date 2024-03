El director de pymes de la construcción indicó que en Mendoza se perdieron unos 20.000 puestos

construcción.jpg La construcción es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica actual.

Las repercusiones de la paralización de la construcción

En cuanto a los efectos que ha causado la paralización de la obra pública, Fernández manifestó que el derrame que produce este sector genera una ola de repercusiones, tanto en lo positivo como en lo negativo.

Es decir que, si cuando la obra pública se mueve, a su vez se movilizan muchos rubros de la industria y el comercio, así también, cuando no se mueve, todos esos sectores se paralizan.

Para dar ejemplos claros, Fernández mencionó a los trabajadores de los corralones, los fleteros, aquellos que operan y reparan máquinas y hasta quienes venden combustible. Todas esas personas se ven indirectamente afectadas por la falta de trabajo que está experimentando la construcción.

La parálisis del rubro se reflejaron en los últimos datos publicados por el INDEC. Según esta información oficial, la caída interanual en el sector de la construcción es del 21,7%, de acuerdo con el Indicador sintético de la actividad de la construcción (INDAC).

Obra pública nacional, 100% paralizada

El representante de la CPC y la CECIM manifestó que uno de los fuertes de la construcción es la obra pública, y particularmente, la obra pública financiada con fondos nacionales.

La obra pública nacional está 100% paralizada, y no me refiero solo a grandes emprendimientos, como la variante de Palmira y la doble vía a San Juan. También a otras más pequeñas, barrios, obras de cloacas financiadas por el ENOSA, por ejemplo, que no se están haciendo La obra pública nacional está 100% paralizada, y no me refiero solo a grandes emprendimientos, como la variante de Palmira y la doble vía a San Juan. También a otras más pequeñas, barrios, obras de cloacas financiadas por el ENOSA, por ejemplo, que no se están haciendo

Esta información también fue manifestada por José Candeloro, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción regional Mendoza, en Radio Nihuil.

Variante-Palmira-3 (1).jpg La construcción de la Variante Palmira se encuentra paralizada, ya que es una de las obras que financiaba Nación. Archivo

Obra pública provincial más lenta y menos obra privada

Tanto Candeloro como Fernández aseguraron que se está manteniendo la obra pública financiada con fondos provinciales, pero a un ritmo más lento. De todas maneras, destacaron que la provincia está al día con los pagos y por el momento, es lo único que se mueve.

La recesión también se siente en el sector privado. Muchos de los que se encontraban haciendo un arreglo, terminaciones, ampliaciones o construyendo su casa desde cero, han tenido que paralizar las obras.

Situación desesperante para las pymes de la construcción

Fernández manifestó que para su rubro, la situación es "desesperante" y que auguran un futuro mucho más difícil si la economía no vuelve a ponerse en marcha y por ende, también la construcción.

"Ya hay pymes del sector de la construcción -no de Mendoza, pero sí de otras provincias que se están presentando en convocatoria de acreedores", sostuvo el titular de la CPC.

Por último, el referente del sector se lamentó porque no existen interlocutores con quien tratar esta situación a nivel nacional. "Nadie atiende el teléfono", subrayó.